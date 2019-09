6-има ранени с нож във Флорида: "Скъпа, намушкаха ме пет пъти"

Снимка: istock by Getty Images Снимка: istock by Getty Images Нападателят е задържан

Шестима души са ранени, след като са били намушкани с нож в индустриален парк в град Талахаси, Флорида, съобщиха американски медии, цитирани от БНР. Полицията е реагирала на съобщения за нападение с нож в Дайк Индъстрис Инк (Dyke Industries Inc.) - компания за строителни материали. Драмата се е разиграла в помещения на фирмата за доставки на дограми за строежи на частни жилища и търговски обекти. След като пристигнали на мястото на инцидента към 08:37 часа местно време, полицаите открили множество жертви на пробождане, уточни полицейското управление на града. Шестимата пострадали са приети за лечение, а заподозреният нападател е в ареста. Разследването на инцидента продължава, като на този етап властите не съобщават повече за задържания, нито за мотива му. Маркита Кембъл - съпруга на едни от пострадалите, разказа, че нейният мъж Боби Ригинс-младши е пристигнал на интервю за работа в "Дайк Индъстрис" около 8:30 ч. Тя разговаряла по телефона с него, когато чула суматоха: "Следващото нещо, което знам, че той каза по телефона беше: "Скъпа, намушкаха ме пет пъти с нож". Малко по-късно нейният съпруг й се обадил от болницата, за да й каже, че има вътрешно кървене и ще бъде опериран. Елън Моспенс пък сподели, че съпругът й Денис Макмастър успял да избяга без наранявания. Той й изпратил съобщение по телефон, за да ѝ каже, че в бизнеса центъра е имало "масово намушкване". източник: dnes.dir.bg Още за: нож парк нападение Още от: България и свят



