6-годишната Мими, която се бореше за втори път с левкемията, не успя да спечели битката за живота си. Тази сутрин момиченцето издъхна в детската онкохематология в Университетската болница "Царица Йоанна" в София. Тъжната новина съобщиха близките на детето в групата във Фейсбук, където се събираха дарения за лечението й в Германия. "Погледнете към небето... По чисто е нали?!? Нашето слънчице язди кончета из зелените небесни поляни! Няма системи, няма бели престилки, и болка няма... Мими е свободна! Изпраща ангелски целувки на всички вас, които повярвахте в нея!". Малката Мими е родена със Синдром на Даун, а през 2017 г. се разболява от левкемия. Лекарите успяват да постигнат ремисия, но преди няколко месеца зловещото заболяване се завръща. През април момиченцето е прието в ИСУЛ. Въпреки усилията на лекарите, състоянието на Мими постоянно се влошава, като вчера се наложи детето да бъде поставено на командно дишане заради усложнения със сърцето и белите й дробове. Междувременно стана ясно, че родителите й са получили фактура за близо 14 000 лева заради два медикамента - "Винкристин" и "Онкаспар", които не са в списъка с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба №10. Майката на Мими е подала документи още в края на април лекарствата да бъдат поети от касата, но до снощи решение по казуса нямаше. източник: dnes.dir.bg Още за: лекари ИСУЛ момиченце Още от: България и свят



