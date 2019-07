4 диамантени медала за българчета на Световното по математика в Япония

Четири диамантени медала на Световно по математика за наши ученици е новият повод за гордост в България. Мартина Илиева (2 клас), Виктория Стефанова (3 клас), Йоан Михайлов (3 клас) и Сара Красимирова Илиева (5 клас) спечелиха най-голямата награда в японския град Фукуока. Всички 32 деца от България, участвали там, се връщат с отличия от World Mathematics Invitational. Освен диамантените отличия, останалите носят у нас 6 златни, 15 сребърни и 7 бронзови. Медалите са връчени на специална церемония. Българчетата се състезават в конкуренция с 1900 ученици от 25 държави. World Mathematics Invitational се проведе на 16 юли 2019 г. във Фукуока - град в Южна Япония, административен център на префектура Фукуока, на остров Кюшу, на брега на протока Цушима. Състезанието се провежда за ученици от подготвителен клас до 12 клас върху две теми за всеки клас – раздел А, който е съставен от 15 задачи и раздел В, който е съставен от 10 задачи. Времето за работа и по двата раздела е 40 минути. За да участва в международно състезание всяко дете първо е постигнало отлични резултати на национално ниво. източник: dnes.dir.bg Още за: медали математика ученици Още от: България и свят



