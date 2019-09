15 души са починали от Западнонилска треска от началото на годината в Гърция

Броят на заразените е 158

Жертвите на вируса на Западнонилската треска в Гърция от началото на годината са станали 15 души, а броят на заразените е достигнал 158 души, съобщава ТАСС, позовавайки се на данни на Националната организация за обществено здраве, цитирани от в. "Прото тема". По данни на организацията през последната седмица още 27 души са се заразили с вируса на Западнонилската треска в Гърция, който се пренася от комарите. Двама от заразените в последствие са починали в резултат на менингоенцефалит. В момента 17 души, заразени с вируса, получават стационарно лечение, като осем от тях са в интензвино отделение. източник: dnes.dir.bg Още за: треска жертви вирус Още от: България и свят



