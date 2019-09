124 затворници почват с буквара, общо 1080 сядат на ученическите чинове

От 6505 лишени от свобода във всички затвори, 1080 са включени в учебната дейност през 2019/2020 години. 124 от тях ще бъдат първокласници, показва справка на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", цитирана от Нова телевизия. Най-висок е броят на учениците в Стара Загора - 218, където се намира и най-голямото училище в системата на затворите. В София учениците са 191, в единствения затвор за жени в Сливен - 60, в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца - 16. Във всички затвори има разкрити училища или филиали към тях. Учебният процес в местата за лишаване от свобода е съобразен с нормативната уредба на Министерството на правосъдието и Министерството на образованието и науката, като се извършва от квалифицирани педагогически кадри. "Образованието ни прави свободни личности, на добър час", с тези думи в понеделник зам.-министърът на правосъдието Николай Проданов откри учебната година в местата за лишаване от свобода. Той бе гост на тържеството в училището на затворническо общежитие "Дебелт" към затвора в Бургас. През тази учебна година там ще се обучават 78 ученици, от които 9-ма ще са в първи клас. За първа година училището в затворническото общежитие ще издава диплома за основно образование. Досега училището, което е филиал на СУ "Аргира Жечкова" в Сливен, бе до 4 клас, но интересът към придобиване на по-висока степен на образование, от страна на лишените от свобода, е наложило разширяване на класовете. Съвременна интерактивна дъска, обновен библиотечен фонд, обучение на две смени са сред другите новостите за учениците в Дебелт. По време на откриването днес проф. Проданов изтъкна, че развитието на училищата в затворите е част от реформирането на пенитенциарната система, а насърчаването и повишаването на образованието на лишените от свобода е заложено и в Препоръка на Комитета на министрите към Съвета на Европа за образованието в затворите. От своя страна началникът на Бургаския затвор старши комисар Бранимир Мангъров заяви, че иновативният учебен процес, участието през изминалата учебна година в проекти и разнообразната извънкласна дейност, са само част от дейностите, които предоставят възможност за равен достъп до качествено образование и мотивират учениците за учебен труд и постигане на по-високи резултати, съобщиха от МП. Затворническото общежитие в Дебелт е най-новото и най-модерното пенитенциарно заведение в системата за изпълнение на наказанията, като капацитетът му е за 450 лица. То отговаря на всички европейски стандарти за третиране на лишените от свобода и е съоръжено с модерни охранителни системи. Изграждането му бе реализирано със средства от Норвежкия финансов механизъм /НФМ/. През настоящия програмен период на НФМ е предвидено реконструкция и ремонт на друго общежитие към затвора в Бургас - "Строител", което ще бъде обособено в преходно отделение или т.нар. half way houses за адаптация на затворници. източник: dnes.dir.bg Още за: затворници буквар справка Още от: България и свят



