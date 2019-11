12-те деца от Твърдица не са се разболели от лоша храна

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Пробите от училището в Твърдица не показват хранително отравяне, заявиха от БАБХ

В случая с 12-те деца, които са се почувствали зле в училището в Твърдица на 15 ноември не се касае за отравяне след консумация на храна на територията на учебното заведение. Това съобщи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Десет от децата са съобщили, че са консумирали сандвичи с кайма, едно е закупило хамбургер, а едно шоколад, всички са се хранили от училищния бюфет. Контролните органи към ОДБХ в Сливен са взели проби от суровините, от които са направени сандвичите, и от сосове, които децата са могли да поставят допълнително към храната си. Взети са също и отривки от повърхностите в досег с храната. Резултатите от всички проби са отрицателни за патогенни микроорганизми. ОДБХ Сливен е издала предписание за превантивна дезинфекция на обекта въз основа на резултатите, отговарящи на нормите за съхранение, приготвяне и продажба на храна, се казва в заключение на съобщението. По-рано вчера се разбра, че след проведени диагностично-консултативни и лечебни действия, 12-те деца са оставени на домашно лечение. Заболяването е било бързо и преходно, и не се е наложило нито едно от децата да бъде хоспитализирано, каза пред журналисти д-р Даниела Калева, директор на Дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ - Сливен, цитирана от "Фокус". На място е било извършено епидемиологично проучване от екип на РЗИ-Сливен, което продължава, посочиха от РЗИ - Сливен. източник: dnes.dir.bg Още за: деца Твърдица храна Още от: България и свят



