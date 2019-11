1000 лв. глоба за майката, изоставила бебето си на паркинг

28 ноември 2019 11:15 490 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/МВР



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/МВР Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/МВР Социалните служби настаниха момченцето в приемно семейство

Пловдивският съд наложи административно наказание - глоба в размер на 1000 лева, на майката, която изостави 4-месечното си момченце на паркинг в Пловдив, съобщи Plovdiv24.bg Момченцето, което се казва Мехмед и е родено на 28 декември м.г., беше изоставено между две коли на паркинг в района на Централната гара в Пловдив на 22 април. То беше открито от случайни минувачи, които са подали сигнал до телефон 112. Детето бе транспортирано в УМБАЛ "Св. Георги", а след това от "Закрила на детето" го настаниха в приемно семейство. Полицията откри родителите - 26-годишната Галя и 28-годишния Григор. Оказа се, че майката живее в старозагорско село и има друго дете, за което се грижи бабата. Бащата пък е от пловдивската Аджисан махала. В съдебната зала стана ясно, че 26-годишната Галя е безработна и неосъждана. Безпаричието я принудило да остави бебето си на паркинга. Взела решението спонтанно. След изоставянето Галя решила да мине през мястото, където сложила рожбата си, но там имало полиция и тя избягала. Решението на магистратите бе административно наказание - глоба от 1000 лева. източник: dnes.dir.bg Още за: глоба майка бебе Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката