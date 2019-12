В Якоруда се състоя втората информационна кампания с международно участие на тема: „Инструменти за развитие на социалното предприемачество в контекста на европейската и българската институционална рамка“ по проект „ Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation“ по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

Срещата Срещата на 20-ти ноември 2019 (сряда) в зала на Ресторант „Ямфоруна започна с приветствие от г-жа Магдалена Богданова, зам.кмет на община Якоруда. След това гл.ас.д-р Стефан Райчев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ направи презентация на тема: „ Социалното предприемачество в България като част от интеграционните процеси – проблеми и перспективи за развитие“

Последва представяне на г-н Васил Койнарев, преподавател в Софийски университет „ Климент Охридски“ и редактор на „ Успелите.бг“. Темата на представянето беше „ Основни стъпки в социалното предприемачество в България“

Втората част на информационната кампания продължи с презентация, представена от г-жа Йорданка Михайлова, на тема: „Анализ на социалните предприятия в област Благоевград“, последвана от отворена дискусия, с която срещата беше закрита.

С. Стоянов