Пиян младеж предизвика катастрофа в село Катуница, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Пловдив. Произшествието настъпило около 21.30 часа снощи - на кръстовище в селото лек автомобил "БМВ“ се движил с несъобразена скорост, излязъл извън пътя и се блъснал в дърво.

Медицинска помощ е оказана на 20-годишен пловдивчанин, който управлявал колата и 16-годишен пътник. След прегледите двамата са освободени за домашно лечение.

При проверка с дрегер било установено, че шофьорът е употребил алкохол – 1.68 промила.

С полицейска заповед младият мъж е задържан за едно денонощие в РУ – Асеновград. Образувано е бързо производство./БЛИЦ