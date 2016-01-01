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Двама пияни младежи се нанизха с БМВ в дърво


12 февруари 2017 13:52   5519 прочита



С полицейска заповед шофьорът е задържан


Пиян младеж предизвика катастрофа в село Катуница, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Пловдив. Произшествието настъпило около 21.30 часа снощи - на кръстовище в селото лек автомобил "БМВ“ се движил с несъобразена скорост, излязъл извън пътя и се блъснал в дърво.
Медицинска помощ е оказана на 20-годишен пловдивчанин, който управлявал колата и 16-годишен пътник. След прегледите двамата са освободени за домашно лечение.

При проверка с дрегер било установено, че шофьорът е употребил алкохол – 1.68 промила.

С полицейска заповед младият мъж е задържан за едно денонощие в РУ – Асеновград. Образувано е бързо производство./БЛИЦ

Още за: бмв  дърво  младежи Още от: Синя лампа

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