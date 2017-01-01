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Важно за Добринище! Ето къде спират водата заради ремонт


20 септември 2017 17:36   291 прочита



”ВиК” ЕООД – Благоевград уведомява своите клиенти, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Хан Аспарух”, гр. Добринище, в периода 25. 09. 2017 г. (вторник) до 06. 10. 2017 г. (петък), от 09:00 до 16:30 часа ще бъде нарушено водоподаването по улици: „Хан Аспарух”, ул. „Пирин”, ул. „Петър Галчев”, ул. „Бачо Киро”, ул. „Г. Бенковски”, ул. „Чобан Бойчо” и ул. „Цар Самуил”, гр. Добринище.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушаване на водоподаването, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото временно неудобство!

От ръководството на дружеството

Още за: ВиК  ремонт  вода Още от: Общество

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