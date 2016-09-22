Новините на югозападна България
  
 Вторник, 27 СептемвриФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Напушен младеж с "Фолксваген" се заби в ел. табло в Гоце Делчев


26 септември 2016 12:27   1152 прочита



На 22.09.2016г. около 23:10 часа по ул.”Дунав” в гр.Гоце Делчев, лек автомобил „Фолксваген Пасат” с водач А.П./19г./ от гр.Гоце Делчев, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, излиза в ляво от пътя и се блъска в ел.табло.

Няма пострадали при инцидента. След проба с техническо средство DRUGCHECK е установено, че същият е управлявал лекия автомобил след употреба на марихуана. Лицето е задържано със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е бързо производство за извършено престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК.

И. Калинков

Още за: водач  инцидент  скорост  път  табло Още от: Общество

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    Изпрати    За печат

Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 9857
 7316
 7205
 6905
 5703
 4142
 3926
 3363
 3293
 3026
 7
 7
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 1
 1
Реклама
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.