

Напушен младеж с "Фолксваген" се заби в ел. табло в Гоце Делчев

26 септември 2016 12:27 1152 прочита







На 22.09.2016г. около 23:10 часа по ул.”Дунав” в гр.Гоце Делчев, лек автомобил „Фолксваген Пасат” с водач А.П./19г./ от гр.Гоце Делчев, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, излиза в ляво от пътя и се блъска в ел.табло. Няма пострадали при инцидента. След проба с техническо средство DRUGCHECK е установено, че същият е управлявал лекия автомобил след употреба на марихуана. Лицето е задържано със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е бързо производство за извършено престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК. И. Калинков Още за: водач инцидент скорост път табло Още от: Общество



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