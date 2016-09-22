На 22.09.2016г. около 23:10 часа по ул.”Дунав” в гр.Гоце Делчев, лек автомобил „Фолксваген Пасат” с водач А.П./19г./ от гр.Гоце Делчев, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, излиза в ляво от пътя и се блъска в ел.табло.
Няма пострадали при инцидента. След проба с техническо средство DRUGCHECK е установено, че същият е управлявал лекия автомобил след употреба на марихуана. Лицето е задържано със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е бързо производство за извършено престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК.
И. Калинков