Ñëåä îñíîâíîòî ïî÷èñòâàíå ïðåäè ñåäìèöà, Îáùèíà Ðàçëîã çàïî÷íà èçìèâàíå íà óëèöèòå íà ãðàäà, êàêòî è íà âñè÷êè íàñåëåíè ìåñòà íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíàòà. Åæåãîäíî Îáùèíà Ðàçëîã îðãàíèçèðà ïî÷èñòâàíå è èçìèâàíå íà óëèöèòå. Æèòåëèòå íà Ðàçëîã è íàñåëåíèòå ìåñòà ìàñîâî ñå âêëþ÷èõà â ïî÷èñòâàíåòî ïðåäè äíè. Ðàçëè÷íè ó÷ðåæäåíèÿ, èíñòèòóöèè, êàêòî è ó÷èëèùàòà ñúùî âçåõà ó÷àñòèå. Èçìèâàíåòî íà óëèöèòå ñå èçâúðøâà ïîåòàïíî è ïî ãðàôèê. Òàêà ãðàäúò ùå ïðèåìå ïðèâåòëèâ îáëèê, ãîòîâ çà ïîñðåùàíå íà Âåëèêäåíñêèòå ïðàçíèöè è òóðèñòèòå, êîèòî ùå ïîñåòÿò îáùèíàòà.
Îáùèíà Ðàçëîã çàïî÷íà ïîäìÿíà íà äåòñêèòå ñúîðúæåíèÿ â äåòñêèòå ãðàäèíè è ïàðêîâåòå â ãðàäà è íàñåëåíèòå ìåñòà. Ñúñ çàòîïëÿíåòî íà âðåìåòî äåòñêèòå ñúîðúæåíèÿ çàïî÷âàò äà ñå åêñïëîàòèðàò âñå ïî-÷åñòî, à ïðåç èçìèíàëèòå çèìíè ìåñåöè íåìèíóåìî ñà ïðåòúðïåëè åðîçèÿ è çàõàáÿâàíå äî îïðåäåëåíà ñòåïåí. Äî êðàÿ íà ìåñåö àïðèë Îáùèíà Ðàçëîã ùå ñìåíè ïÿñúêà â ïÿñú÷íèöèòå â äåòñêèòå ãðàäèíè è äåòñêèòå ïëîùàäêè â ïàðêîâåòå.
Ðåìîíòúò íà äâîðà â ÄÃ „Äåòåëèíà“, ãð. Ðàçëîã ïðîäúëæàâà. Ùå áúäàò èçãðàäåíè äâå íîâè ïúðçàëêè, äâå ëþëêè è ñåííèöè. Òå÷å ðåìîíò è â ÄÃ „Àëåí ìàê“, êàòî â äâîðà íà äåòñêîòî çàâåäåíèå áÿõà ïðåìàõíàòè áåòîíîâèòå îñíîâè íà ñòàðèòå äåòñêè ñúîðúæåíèÿ, êîèòî ïðåäñòàâëÿâàõà îïàñíîñò çà çäðàâåòî íà äåöàòà. Â ñúùàòà äåòñêà ãðàäèíà ùå áúäå ïîñòàâåí è íîâ ïÿñú÷íèê.
Óñèëèÿòà íà êìåòà íà Îáùèíà Ðàçëîã èíæ. Êðàñèìèð Ãåð÷åâ è öÿëàòà àäìèíèñòðàöèÿ ñà íàñî÷åíè êúì îïàçâàíåòî íà äåöàòà íà ãðàäà è íàñåëåíèòå ìåñòà. Ïðåäñòîÿò îùå ðåìîíòè íà äåòñêè ñúîðúæåíèÿ è ïîñòàâÿíå íà íîâè òàêèâà íà ìåñòàòà, êúäåòî èìà íóæäà.