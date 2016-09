Хиляди жители и гости на Благоевград пяха с любимите си поп идоли на площад „Георги Измирлиев“. В първия учебен ден Община Благоевград за пореден път предложи на своите жители и гости богата програма, съчетаваща музика и изкуство. Денят започна с откриване на учебната година от кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов. Последваха много игри, изненади и забавления за малки и големи с Куклен театър - Благоевград, след което благоевградчани се потопиха в света на филмовото изкуство чрез уникалното 9D кино, което предложи незабравими емоции у посетителите.

Грандиозният финал на първия учебен ден дойде с концерта на радио и телевизия The Voice. Специално за благоевградската публика звездите DARA, Михаела Марионова, Пламен и Иво изпълниха чисто новата българска версия на световния хит „Taste the feeling“ на Conrad Sewell.

Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2016 в Благоевград бе открито, независимо от дъжда, от Кристиан Костов, който изпълни световния хит на Джъстин Бийбър „Sorry“. DARA пък попита публиката „К‘во не чу?“ и много други музикални въпроси.

Публиката беше изненадана на живо от съвсем новото парче на Атанас Колев „Обещавам“, което беше изпълнено за първи път в Благоевград, а веднага след него на сцената се качи и поп-дивата Мария Илиева с ремикс на „Нека вали“. Михаела Филева нажежи обстановката с „Танцувам само за теб“ и любимите на публиката „Опасно близки“ и „Инкогнито“, Pavell & Venci Venc’ не оставиха музиката на „Mute“, защото зарадваха феновете с „Момичето от квартала“ и „Единствената“. Михаела Маринова се качи на сцената със „Стъпка напред“, а Невена Пейкова бе избрала ремикс на „Избран“. За финал бе оставен любимецът на почитателите на български хип- хоп - Криско, с който хилядната публика не спря да пее до самия край на концерта „Дали това любов е?, „Шапка ти свалям“, „Било квот било“.

М. Иванов