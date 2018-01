Триумф за благоевградчанина Даниел Златков

13 Януари 2018 23:20 4 коментара 2020 прочита







БГ Роналдо Даниел Златков спечели битката си срещу Атанас Михайлов в най-любопитния двубой от Spartacus Fighting Championship/SFC 6. Бившият футболист се наложи с технически нокаут, след като съдиите прецениха, че съперникът не може да продължи след втория рунд. Двамата направиха много атрактивен двубой и оправдаха очакванията на зрителите за зрелище. В първия рунд Златков на два пъти свали на земята Михайлов, но не успя да приключи срещата. Във втория обаче Наско атакува много мощно и свали на земята БГ Роналдо, като му нанесе множество удари в главата. Все пак Златков успя да се спаси от хватката и се изправи, след което контраатакува и също свали съперника си на земята, нанасяйки тежки удари. Двамата дочакаха гонга за край на втората част, но реферите прецениха, че Наско не е в състояние да продължи битката и присъдиха победа за Дани. Михайлов се бе отказал от срещата поради болест и вчера съперникът на Златков бе сменен с актьора Ивайло Захариев. Днес обаче той се контузи и Михайлов се върна в програмата, след като се почувства по-добре и готов за двубоя. Sportal.bg Още за: триумф двубой рефери Още от: Спорт



Запомни За печат



4 коментара

14 Януари 2018 02:16 | Get A Loan 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

online payday loans lendingtree money fast for kids online loan



14 Януари 2018 04:03 | Payday Express 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

easy payday loans no teletrack payday loan in las vegas cash advance loan advance loan



14 Януари 2018 04:32 | FloydLop 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

Isabel Marant Price Sneakers

Pay your property insurance policy yearly as an alternative to month to month. Splitting it straight into monthly obligations can make it seem to be less expensive but if you save the cash to pay it in full to the calendar year, you will definitely get a price reduction for creating that payment. This can help you save a great amount of money over time.



https://www. quintex. nl/images/qui2/1953-fake-beats-by-dre. jpg



When choosing an zits attention item collection, be sure you select one that will care for the skin along with take care of pimples. Keeping your skin healthful isn't just about avoiding pimples and blackheads. Your acne items ought to moisturize and clean similar to a standard healthy skin care range, using the additional advantage of handling your pimples.



https://www. biarriz. com. es/images/biarrizcomes/5127-nike-huarache-baseball-cleats. jpg





14 Януари 2018 05:58 | Direct Lender Loans 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

installment loans guaranteed installment loans installment loans no credit check installment loans for bad credit







Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката