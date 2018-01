—вършва ли одисе€та на Ѕербатов в »нди€?

Ѕлагоевградчанинът ще бъде освободен до кра€ на месеца, пишат местните медии

Ѕългарски€т нападател ƒимитър Ѕербатов може да приключи с индийски€ ерала Ѕластърс още този месец, тъврд€т медиите в страната. √оладжи€та дойде през ноември в клуба, но така и не усп€ва да покаже класата си. “ой пропусна и н€колко мача заради контузи€, а в момента също е в лазарета. —поред "Sportskeeda", цитирани от Ѕлиц, шефовете на клуба вече сериозно обмисл€т възможността да се раздел€т с благоевградчанина още този месец, докато трае трансферни€т прозорец. “ака ще бъде освободено м€сто за друг чужденец, който да бъде по-полезен за клуба. ¬се пак има и противници на тази иде€ сред ръковоството на ерала. —поред т€х Ѕербатов е много полезен с опита си за младите индийски играчи и може да помогне много за т€хното израстване. “е са на мнение, че Ѕербо тр€бва да остане до кра€ на договора си, дори и това да е само за да помага на младите. ». алинков ќще за: бербатов разд€ла инди€ ќще от: —порт



