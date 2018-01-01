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Официално! Шестима от Югозапада в състава на Красимир Балъков


27 май 2019 14:10   3189 прочита



Новият селекционер на националния отбор по футбол Красимир Балъков повика шестима футболисти родени в Пиринския край за предстоящите евроквалификации с Чехия и Косово. Сред избраниците на Балъков са благоевградчаните Страхил Попов и Станислав Костов, петричанина Кристиян Малинов, кресналията Кирил Десподов, родения в Кочан Камен Хаджиев и неврокопчанина Васил Божиков. От състава отпадна контузения Николай Бодуров и намиращия се в слаба форма вратар Благой Макенджиев. Ето и списъка на Балъков:

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Пламен Илиев (Лудогорец), Христо Иванов (Етър)

Защитници: Страхил Попов (Касъмпаша), Васил Божиков (Слован Братислава), Камен Хаджиев (Пушкаш Академия), Иван Бандаловски (Берое), Антон Недялков (Лудогорец), Иван Горанов (Левски), Кристиан Димитров (Ботев Пд), Виктор Генев (Черно море), Крум Стоянов (Етър)

Полузащитници и нападатели: Ивелин Попов (Ростов), Георги Костадинов (Арсенал Тула), Галин Иванов (Халадаш), Кирил Десподов (Каляри), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Мартин Минчев (Черно море), Георги Илиев (Черно море), Тодор Неделев (Ботев Пд), Янис Карабельов (Славия), Цветелин Чунчуков (Славия), Георги Сърмов (Етър), Станислав Иванов (Левски), Станислав Костов (Левски), Исмаил Иса (Дунав).

Още за: Кр. Балъков  отбор  Н. Бодуров Още от: Спорт

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