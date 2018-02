Младежки национал на Румъния на проби в Пирин

3 февруари 2018







Румънският нападател Стефан Каталин Тира ще се включи в подготвителния лагер на Пирин в Алания, Турция още тази вечер. 23 годишният футболист има три мача и един гол за младежкия национален отбор на северната ни съседка. Тира идва от Ювентус Букурещ, където през есента записва 17 мача и отбелязва два гола. Като юноша Тила има един сезон в школата на Удинезе и три в тази на Лацио. За кратката си професионална футболна кариера е играл за холандкият Адо Ден Хааг, румънските Брашов, Конкордия, Рапид Букурещ, Данарея и азербайджанския Нефтчи Баку. В тимът от бившата съветска република Тира се забърква в скандал. По време на мача на Нефтчи срещу Карабах, нападателят удря фен, който нахлува на терена, а за постъпката си румънецът е отстранен от тренировъчния процес и пет дни по- късно изгонен от клуба. Бащата на Стефан, Фанел Тира е бивша легенда на Рапид Букурещ. Тира ще вземе участие в контролите на Пирин срещу Мезековед Унгария и Иртиш Павлодар. Марти Кирилов Още за: национал румъния пирин Още от: Спорт



