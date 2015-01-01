Áëàãîâåãðàäñêèÿò Ïèðèí ñòàðòèðà ïîäãîòîâêàòà ñ 22 èãðà÷è è òðåíüîðñêà ðîêàäà. Èâàí Ñòîé÷åâ äîéäå äà ñå ñáîãóâà ñ ôóòáîëèñòèòå, ñëåä êàòî ñå ðàçáðà, ÷å ðúêîâîäñòâîòî íÿìà äà ìó ïðåäëîæè íîâ äîãîâîð.
Ñòîé÷åâ âèäèìî áå ðàçî÷àðîâàí îò òàçè ðàçâðúçêà. Òîé ùå áúäå çàìåíåí îò Èâî Òðåí÷åâ. Èç÷àêâà ñå ñàìî äà áúäàò ïðåêðàòåíè âçàèìîîòíîøåíèÿòà ñ äîñåãàøíèÿ òðåíüîð. À òîâà áè òðÿáâàëî äà ñòàíå óòðå. Ïîìîùíèê íà Òðåí÷åâ ùå áúäå Ñòàíèñëàâ Áà÷åâ, ïðåäàäå pirinsport.com. Çà Èâî Òðåí÷åâ òîâà ùå áúäå âòîðè ïåðèîä íà÷åëî íà Ïèðèí.
Òîé âîäåøå îðëåòàòà ïðè âëèçàíåòî â À ãðóïà ïðåç ïðîëåòòà íà 2015-òà ãîäèíà. Ïðåäè òîâà ïúê áå ïîìîùíèê íà Éîðäàí Ñàìîêîâëèéñêè. Çà ïîñëåäíî âîäåøå Áåëàñèöà â Þãîçàïàäíàòà òðåòà ëèãà.