Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
Ó÷åíèòå ñ ðåâîëþèîííî îòêðèòèå! "Óáèâàò" ïñîðèàçèñà ñ êëåòú÷íà òåðàïèÿ Òåæêè äíè çà Äåñè Ñëàâà! Òÿ îãðîìíà ñè ñòîè âêúùè, Áëàãîé âèëíåå ïî êðú÷ìèòå (Ôîòî) 
 Ñðÿäà, 19 ÞíèÔîðóìÊëþêè
   ÐåãèñòðàöèÿÇàáðàâåíà ïàðîëà
ÎáùåñòâîÊðèìèÕàéëàéôÏîëèòèêàÁèçíåñÎòáëèçîÑèíÿ ëàìïàÁúëãàðèÿ è ñâÿòËþáîïèòíîÐåëàêñÑïîðòÑìÿõÎáÿâè

Èâî Òðåí÷åâ ïîåìà Ïèðèí Áëàãîåâãðàä


19 þíè 2019 00:59   830 ïðî÷èòà



Áëàãîâåãðàäñêèÿò Ïèðèí ñòàðòèðà ïîäãîòîâêàòà ñ 22 èãðà÷è è òðåíüîðñêà ðîêàäà. Èâàí Ñòîé÷åâ äîéäå äà ñå ñáîãóâà ñ ôóòáîëèñòèòå, ñëåä êàòî ñå ðàçáðà, ÷å ðúêîâîäñòâîòî íÿìà äà ìó ïðåäëîæè íîâ äîãîâîð.

Ñòîé÷åâ âèäèìî áå ðàçî÷àðîâàí îò òàçè ðàçâðúçêà. Òîé ùå áúäå çàìåíåí îò Èâî Òðåí÷åâ. Èç÷àêâà ñå ñàìî äà áúäàò ïðåêðàòåíè âçàèìîîòíîøåíèÿòà ñ äîñåãàøíèÿ òðåíüîð. À òîâà áè òðÿáâàëî äà ñòàíå óòðå. Ïîìîùíèê íà Òðåí÷åâ ùå áúäå Ñòàíèñëàâ Áà÷åâ, ïðåäàäå pirinsport.com. Çà Èâî Òðåí÷åâ òîâà ùå áúäå âòîðè ïåðèîä íà÷åëî íà Ïèðèí.

Òîé âîäåøå îðëåòàòà ïðè âëèçàíåòî â À ãðóïà ïðåç ïðîëåòòà íà 2015-òà ãîäèíà. Ïðåäè òîâà ïúê áå ïîìîùíèê íà Éîðäàí Ñàìîêîâëèéñêè. Çà ïîñëåäíî âîäåøå Áåëàñèöà â Þãîçàïàäíàòà òðåòà ëèãà.

 Îùå îò: Ñïîðò
Äîáàâè/ãëàñóâàé â Ñâåæî   Ñïîäåëè âúâ Ôåéñáóê Çàïîìíè    Çà ïå÷àò



Âàøèÿò êîìåíòàð

ÂÀÆÍÎ! Ïðàâèëà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàð
Êèðèëèçàöèÿ
<- ïîëçâàéòå ÇÀÄÚËÆÈÒÅËÍÎ àêî íÿìàòå êèðèëèöà

Èìå



Êîìåíòàð



Âúâåäåòå êîäà îò êàðòèíêàòà

 



 823
 18403
 16492
 15397
 11533
 11305
 10787
 8425
 8264
 7973
 18
 10
 9
 7
 6
 6
 5
 4
 3
 3
   
Struma.com - Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà ÁúëãàðèÿÁëîãÐåêëàìàÀáîíàìåíòÊîíòàêòèÎáùè óñëîâèÿÏîåçèÿ | Powered by FlexiCMS™
Èíôîðìàöèîííà àãåíöèÿ STRUMA.COM - ïúðâè â íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ. STRUMA.COM å çàïàçåíà ìàðêà è êàòî íåçàâèñèìà ìåäèÿ íÿìà íèêàêâà âðúçêà ñ äðóãè ïå÷àòíè è åëåêòðîííè ìåäèè ñúñ ñúùîòî èëè ïîäîáíè íàèìåíîâàíèÿ.