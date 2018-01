» Ѕанско застава зад Ѕорислав ћихайлов

— официално решение за подкрепа на Ѕорислав ћихайлов за четвърти мандат начело на Ѕългарски€ футболен съюз ще излезе —ъветът на директорите на Ѕанско. —поред почти единодушното мнение на петчленното ръководство на клуба кандидатурата на легендарни€ вратар на онгреса на 16 февруари е без алтернатива. ато се има предвид и патриотични€т и стратегически факт, че вицепрезидент на Ѕоби е родени€т в Ѕанско јтанас ‘урнаджиев, който е управител на "ћото-ѕфое" и собственик на хотел "Ѕелведере", всеки друг избор, ако не автогол, би бил същинска екзотика. ќще повече, че бизнесменът е и близък с кмета √еорги »кономов, с когото дойде на стадион "—вети ѕетър" и изгледа последното домакинство през есента, спечелено с 6:2 над Ѕалкан (Ѕотевград). ќсновни€т конкурент на насто€щи€ шеф на Ѕ‘— – бивши€т му съотборник в национални€ отбор Ћюбослав ѕенев, пък се пробва да си създаде лоби при "козлите", но удр€ греда. —поред негови сподвижници той опипвал почвата чрез свой човек, работил под “одорка, като наивно см€тал, че може да получи рамо само заради това, че шефовете на Ѕанско са в по-гол€мата си част цесекари. —ами€т Ћюбо, който заедно с ’ристо —тоичков и ≈мил остадинов е символ на велики€ "армейски" тим от средата на 80-те и безспорно е сред най-славните централни нападатели у нас и в »спани€, до 18-и €нуари още не бе подал кандидатурата си, пише Sportal.bg. ј и зад него така и не застана никое от двете ÷— ј-та. » тогава на разд€ла се по€в€ва банска връзка – Ћюбо ѕенев дава скандално интервю, в което в типични€ си стил се нахвърл€ на цели€ »зпълком на Ѕ‘— и в частност на Ќаско ‘урнаджиев. ћилчо ћаксимов ќще за: решение подкрепа Ѕорислав ћихайлов ќще от: —порт



