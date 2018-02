Футболният отбор на Пирин в подкрепа на Вили Елезов

Днес часове преди поредната си контрола от лагера в Турция, футболисти и треньори на Пирин направиха обща снимка, с която се обявяват в подкрепа на своя колега в благоевградския клуб Велислав Елезов. На стената на ОФК Пирин Благоевград те написаха "Вили Елезов! Един от нас! С теб сме!", с което заявиха твърдо, че застават зад администратора на клуба, в съдебния иск на Елезов срещу кмета на Симитли Апостол Апостолов, след инцидента на стадиона в Крупник. припомняме, че на 1 февруари административният директор на ОФК „Пирин” – Вили Елезов, съобщи в профила си във фейсбук, че е бит от кмета на Симитли – Апостол Апостолов. Агресията се случила на стадиона в село Крупник в сряда по време на приятелската футболна среща между „Септември”-Симитли и „Ботев”-Ихтиман. Елезов твърди, че градоначалникът го изритал в гърба и му счупил двата мобилни телефона,. В същото време градоначалникът отговори на обвиненията така: "Не ме карайте да коментирам съобщения в мрежата, там всеки може да пише каквото си иска. Ще кажа само, че не виждам как бих могъл да набия Eлезов, като по това време, за което той говори бях с София.. Апостолов пък е внесъл жалби за набедяване с финансов иск. М. Кирилов Още за: лагер Турция Пирин Още от: Спорт



