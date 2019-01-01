

Двама от Югозапада в новия състав на Г. Дерменджиев за националния

28 октомври 2019 12:05 1460 прочита







Селекционерът на българския национален отбор Георги Дерменджиев обяви списък с 8 футболисти, състезаващи се в чужбина, за последния двубой от квалификациите за Евро 2020. На 17 ноември „лъвовете“ приемат Чехия на ст. „Васил Левски“ от 19:00 ч. Повиквателни за двубоя получиха Ивелин Попов (Ростов, Русия), Кирил Десподов (Щурм, Австрия), Страхил Попов (Касъмпаша, Турция), Васил Божиков (Слован Братислава, Словакия), Георги Костадинов (Арсенал Тула, Русия), Симеон Славчев (Карабах, Азербайджан), Божидар Краев (Жил Висенте , Португалия), Божидар Чорбаджийски (ФКСБ, Румъния). Списъкът ще бъде допълнен с играчи от българското първенство в началото на другата седмица. Още за: състав Г. Дерменджиев отбор Още от: Спорт



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката









