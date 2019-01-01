Селекционерът на българския национален отбор Георги Дерменджиев обяви списък с 8 футболисти, състезаващи се в чужбина, за последния двубой от квалификациите за Евро 2020. На 17 ноември „лъвовете“ приемат Чехия на ст. „Васил Левски“ от 19:00 ч.
Повиквателни за двубоя получиха Ивелин Попов (Ростов, Русия), Кирил Десподов (Щурм, Австрия), Страхил Попов (Касъмпаша, Турция), Васил Божиков (Слован Братислава, Словакия), Георги Костадинов (Арсенал Тула, Русия), Симеон Славчев (Карабах, Азербайджан), Божидар Краев (Жил Висенте , Португалия), Божидар Чорбаджийски (ФКСБ, Румъния).
Списъкът ще бъде допълнен с играчи от българското първенство в началото на другата седмица.