Доскорошният треньор на Миньор (Перник) пое Беласица (Петрич)

2 декември 2017 15:12 3 коментара 2280 прочита







Бившият наставник на Миньор (Перник) Данаил Бачков е новият старши треньор на Беласица (Петрич), съобщи на извънредна пресконференция управителят на ОФК Беласица Георги Петров. Бившият футболист на Левски ще бъде представен официално следващата сряда, 6 декември, преди контролния мач срещу юноши старша възраст на Вихрен Сандански, който ще се играе на терена в село Коларово, предаде sportal.bg. Междувременно Георги Петров обяви официално, е Марти Таушанов и първия напускащ отбора футболист, който ще облече на 14 декември екипа на ЦСКА-1948 на официално парти на отбора. М. Иванов Още за: беласица треньор перник Още от: Спорт



Запомни За печат



3 коментара

2 декември 2017 16:42 | петричанин 3 ( 5 гласа) Оценка:гласа)

Поредната заблуда от, най- великия футболист, от Кавракирово с която ще излъже и кмета и футболната общественост само и само да прикрие своите грешки и манипулации с който изгони ЧОВЕКА и тренюра уважаван и искан от всички футболисти на Беласица Ангел Славков, при който отбора имаше облик, колектив, настроение за игра, почерк и много други положителни неща особено за подрастващите футболисти, но уви сегашния управител се гъзи и мазни дори и политически на власта само и само да отърве своята кожа, но това пречи на развитието на футбола ни в обшината.



2 декември 2017 20:18 | urban-rivals.me 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

http://img-egc.xvideos-cdn.com/videos/thumbs/0b/dd/ed/0bddedc2dc39ed427e5aafbcec2a6bca/0bddedc2dc39ed427e5aafbcec2a6bca.6.jpg

Порно зрелые с молодыми порнями Порнуха девченки удотворяют себя Как делается пирсинг на писе видео Порно русский куннилингус двум женщинам Фильмы про молодых ментоф руских Зрелая мать разрешила сыну кончить в свою волосатую киску русское порно Порно на тему бабушка с внуком

http://urban-rivals. me/



3 декември 2017 06:21 | DavidPhync 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

We Search The Top Cruise Sites To Uncover Savings Of Up To 90% 5500 Cruise Travel, Find The Cheapest Cruise Deals, For You USA IRINA +1 (631) 565-1115 Galina Станьте Членом круизного клуба с доступом к избранной программе Стимул Dream Cruises ™ и Global Destination. Вы получаете 200$ Круизных Долларов ™ за каждые $100. 00 членских взносов. +17186370530



Вакансия - норвежская компания с уникальным БАДом. Очень серьезные Заработки





Get Your Boom - NeuraBoost, AminoBoosters, Amino Pure. For complex recovery. The basis is the famous Norwegian Miracle in the Primordial, unchanged to this day Qualities. Earnings in Get Your Boom through an affiliate scheme (This is not MLM) for 9 levels - payouts up to 35% Product is very effective and unique. You do not need to buy anything. Very, very serious earnings without investments. YOUR PAYMENTS

The Commission Structure Explained

As an Affiliate you earn 10% Commission when making a direct sale from your own Affiliate Link.

In tota







Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката