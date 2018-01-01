Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
© Ñí.: iStock.comßæòå ïîâå÷å áàíàíè è àâîêàäî, åòî çàùî Îò ÷èñòà÷êà äî ìèëèîíåðêà! Ïîäðîáíîñòè îêîëî êúðâàâîòî óáèéñòâî íà ãðúöêè êàðäèîëîã: Åòî ãî ïîëèöàÿò... Òàéíàòà íà åäíà îòâàðà, êîÿòî ïðàâè ÷óäåñà ñ òÿëîòî âè
 Ñúáîòà, 31 ÌàðòÔîðóìÊëþêè
   ÐåãèñòðàöèÿÇàáðàâåíà ïàðîëà
ÎáùåñòâîÊðèìèÕàéëàéôÏîëèòèêàÁèçíåñÎòáëèçîÑèíÿ ëàìïàÁúëãàðèÿ è ñâÿòËþáîïèòíîÐåëàêñÑïîðòÑìÿõÎáÿâè

Çðåëèùíî ìåëå êðàé Ñîïîò! Èìà ìíîãî ðàíåíè!


31 ìàðò 2018 09:55   438 ïðî÷èòà



Òðè ëèíåéêè íàòîâàðèõà ïîñòðàäàëè ïðè êàòàñòðîôà êðàé Ñîïîò. Èíöèäåíòúò ñòàíà â êðàÿ íà ãðàäà, íà èçõîäà çà Êàðëîâî. Ìàëêî ñëåä ïîëóíîù ëåê àâòîìîáèë Ôîðä òðúãâà äà èçïðåâàðâà Ìåðöåäåñ, ìàíåâðàòà ñòàâà íà çàáðàíåíî çà èçïðåâàðâàíå ìÿñòî, êîëàòà áóêâàëíî ïðåëèòà íàä êàíàâêà è ñå íàòðèñà â äúðâî.

Âúâ âîçèëîòî å èìàëî âîäà÷ è ÷åòèðèìà ïúòíèöè. Íå ñå çíàå êàêâî òî÷íî å ñúñòîÿíèåòî èì. Ïî íåïîòâúðäåíà èíôîðìàöèÿ øîôüîðúò å ìíîãî òåæêî ïîñòðàäàë, äàâàë å ïðèçíàöè íà æèâîò, íî íå ñå çíàåëî äî êîãà, ãîâîðåõà ïîìåæäó ñè óíèôîðìåíèòå. Îò ÌÂÐ íàïðàâèõà ñëåäíîòî óòî÷íåíèå:

"Ìèíóòè ïðåäè 1 ÷àñà äíåñ è ïîëó÷åí ñèãíàë çà ÏÒÏ â Ñîïîò, íà èçõîäà êúì Êàðëîâî. Àâòîìîáèë Ôîðä ñå áëúñíàë â äúðâî âäÿñíî èçâúí ïúòÿ. Ñåðèîçíî è ïîñòðàäàë 19-ãîäèøíèÿò âîäà÷, êîéòî å íåïðàâîñïîñîáåí, áåç ÑÓÌÏÑ. Ðàíåíè ñà è òðèìà ïúòíèöè, à ÷åòâúðòè è áåç ñåðèîçíè íàðàíÿâàíèÿ. Ïîñòðàäàëèòå ñà â áîëíèöà. Âñè÷êè ðàíåíè ñà îò Ñîïîò. Âçåòà è êðúâòà ïðîáà íà øîôüîðà. Íàïðàâåí å îãëåä, îáðàçóâàíî å äï"

/blitz.bg/

Îùå çà: ëèíåéêè  êàòàñòðîôà  àâòîìîáèë Îùå îò: Ñèíÿ ëàìïà

Äîáàâè/ãëàñóâàé â Ñâåæî   Ñïîäåëè âúâ Ôåéñáóê Çàïîìíè    Çà ïå÷àò

Âàøèÿò êîìåíòàð

ÂÀÆÍÎ! Ïðàâèëà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàð

Èìå



Êîìåíòàð



Âúâåäåòå êîäà îò êàðòèíêàòà

 



 12289
 8169
 7844
 3409
 3259
 1386
 550
 480
 448
 441
 3
 1
 1
 1
 28
 8
 7
 5
 3
 3
Ðåêëàìà
   
Struma.com - Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà ÁúëãàðèÿÁëîãÐåêëàìàÀáîíàìåíòÊîíòàêòèÎáùè óñëîâèÿÏîåçèÿ | Powered by FlexiCMS™
Èíôîðìàöèîííà àãåíöèÿ STRUMA.COM - ïúðâè â íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ. STRUMA.COM å çàïàçåíà ìàðêà è êàòî íåçàâèñèìà ìåäèÿ íÿìà íèêàêâà âðúçêà ñ äðóãè ïå÷àòíè è åëåêòðîííè ìåäèè ñúñ ñúùîòî èëè ïîäîáíè íàèìåíîâàíèÿ.