Òðè ëèíåéêè íàòîâàðèõà ïîñòðàäàëè ïðè êàòàñòðîôà êðàé Ñîïîò. Èíöèäåíòúò ñòàíà â êðàÿ íà ãðàäà, íà èçõîäà çà Êàðëîâî. Ìàëêî ñëåä ïîëóíîù ëåê àâòîìîáèë Ôîðä òðúãâà äà èçïðåâàðâà Ìåðöåäåñ, ìàíåâðàòà ñòàâà íà çàáðàíåíî çà èçïðåâàðâàíå ìÿñòî, êîëàòà áóêâàëíî ïðåëèòà íàä êàíàâêà è ñå íàòðèñà â äúðâî.
Âúâ âîçèëîòî å èìàëî âîäà÷ è ÷åòèðèìà ïúòíèöè. Íå ñå çíàå êàêâî òî÷íî å ñúñòîÿíèåòî èì. Ïî íåïîòâúðäåíà èíôîðìàöèÿ øîôüîðúò å ìíîãî òåæêî ïîñòðàäàë, äàâàë å ïðèçíàöè íà æèâîò, íî íå ñå çíàåëî äî êîãà, ãîâîðåõà ïîìåæäó ñè óíèôîðìåíèòå. Îò ÌÂÐ íàïðàâèõà ñëåäíîòî óòî÷íåíèå:
"Ìèíóòè ïðåäè 1 ÷àñà äíåñ è ïîëó÷åí ñèãíàë çà ÏÒÏ â Ñîïîò, íà èçõîäà êúì Êàðëîâî. Àâòîìîáèë Ôîðä ñå áëúñíàë â äúðâî âäÿñíî èçâúí ïúòÿ. Ñåðèîçíî è ïîñòðàäàë 19-ãîäèøíèÿò âîäà÷, êîéòî å íåïðàâîñïîñîáåí, áåç ÑÓÌÏÑ. Ðàíåíè ñà è òðèìà ïúòíèöè, à ÷åòâúðòè è áåç ñåðèîçíè íàðàíÿâàíèÿ. Ïîñòðàäàëèòå ñà â áîëíèöà. Âñè÷êè ðàíåíè ñà îò Ñîïîò. Âçåòà è êðúâòà ïðîáà íà øîôüîðà. Íàïðàâåí å îãëåä, îáðàçóâàíî å äï"
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