Ñòàðòèðà ðåìîíòúò íà ïëîùàäà â Áëàãîåâãðàä. Äíåñ áàãåð è ðàáîòíèöè âëÿçîõà ïðè ôîíòàíèòå â ïîäëåçà íà öåíòðàëíèÿ ïëîùàä è çàïî÷íàõà äà îòñòðàíÿâàò ñòàðèòå ïëî÷êè.
Ïúðâà êîïêà íà ïðîåêòà áå íàïðàâåíà íà 19 îêòîìâðè 2017 ãîäèíà, êîãàòî êìåòúò Àòàíàñ Êàìáèòîâ ñ÷óïè áóòèëêà øàìïàíñêî çà óñïåõ.
Îáåêòúò å â ðàìêèòå íà ïðîåêò "Áëàãîóñòðîÿâàíå íà ãðàäñêàòà ñðåäà", ôèíàíñèðàí ïî ÎÏ "Ðåãèîíè â ðàñòåæ" 2014-2020 ã. ×ðåç ðåàëèçàöèÿòà íà îáåêòà ùå áúäå ñúçäàäåíà äîñòúïíà, áåçîïàñíà è óþòíà ãðàäñêà ñðåäà.
Ïðîåêòúò âêëþ÷âà îùå - áëàãîóñòðîÿâàíå íà óë. "Ìàðèöà" â ó÷àñòúêà îò áóë. "Ñâ. Äèìèòúð Ñîëóíñêè" äî óë. "Èâàí Ìèõàéëîâ"; èçãðàæäàíå íà âåëîñèïåäíà àëåÿ; ñâúðçâàùà áóë. "Ñâ. Äèìèòúð Ñîëóíñêè" ñ óë. "Äàìå Ãðóåâ", áóë. "Âàñèë Ëåâñêè", áóë. "Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé" - äî õîòåë "Àëåí Ìàê" è îò óë. "Ìàðèöà" äî óë. "Èâàí Ìèõàéëîâ"; Áëàãîóñòðîÿâàíå íà IV-òè ìèêðîðàéîí â Áëàãîåâãðàä âêëþ÷èòåëíî ðåõàáèëèòàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ íà óëèöè, åíåðãîñïåñòÿâàùî óëè÷íî îñâåòëåíèå è îçåëåíÿâàíå â ðàéîíà íà óë. "Âåòðåí" äî ÞÇÓ "Íåîôèò Ðèëñêè". Áëàãîóñòðîåíè ùå áúäàò øåñò óëèöè, êîèòî ñà íà çåìíà îñíîâà (áåç íàñòèëêà è òðîòîàðè), à èìåííî: óë. "Âåòðåí", óë. "Ðîäåí êðàé", óë. "×åðíî ìîðå", óë. "Ñúåäèíåíèå", óë. "Íåçàâèñèìîñò" è óë. "Ðóåí".
Îáùàòà ñòîéíîñò íà öåëèÿ ïðîåêò, çàåäíî ñúñ ñîáñòâåíèÿ ïðèíîñ íà Îáùèíà Áëàãîåâãðàä, åâðîïåéñêîòî è íàöèîíàëíîòî ñúôèíàíñèðàíå, âúçëèçà íà 13 177 504. 12 ëâ.
Êðèñòèÿí Òðèôîíîâ