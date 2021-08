Очакваното с много вълнение начало на Банско джаз фестивал дойде. В разкошната лятна вечер, на сцената в центъра на Банско, фестивалът бе открит от кмета на общината Иван Кадев.

От името на обществеността на Банско и всички музиканти, които ще участват в новото му издание, той отдаде почит към д-р Емил Илиев – основателят и радетелят на фестивала. Защото Банско джаз фестивал е на всеки един от нас, той е създаден да радва, да обединява и да насочва погледа ни напред, заяви кметът на Банско.

Специален гост на общинското ръководство на откриването беше областният управител Николай Шушков. Хиляди хора се събраха на площада в центъра на града, превърнат в огромна концертна зала на открито.

Началото на фестивалната програма започна силно с три великолепни дами – Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева – Ladies of Jazz&Soul с група The Fingerstones. Те зададоха високото ниво, на което до края на вечерта останаха музикантите от Old Gold Band.

В неделя вечер на сцената ще се качат Цветан Недялков & Веселин Койчев квартет, група Фолтин от РСМ, музикантите от Фънкалеро и Елена Сиракова.