Диана Йорданова, възпитаничка на Катедрата по телевизионно, театрално и киноизкуство на Югозападния университет „Неофит Рилски“, е част от екипа, изработил визуалните ефекти на новия филм на британския режисьор Гай Ричи„Wrath of Man” (2021).

Диана Йорданова е завършила специалност „Филмово и телевизионно операторство“ и има магистърска степен по „Културен мениджмънт и визуални комуникации“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Още по време на своето обучението тя се включва в различни творчески и професионални проекти, които влизат в официалните селекции на национални и международни филмови фестивали - The Golden Eye Cinematography Art Festival, 2014; Balchik Film Festival - In the palace, 2012; CinemadaMare Film Festival, 2012 и др. Има свои авторски фотографски изложби.

От 2014 година Диана Йорданова започва да работи в сериозни професионални студия като Worldwide FX /2014-2018/ в Nu Boyana Film Studios. През 2018 година заминава за Прага, Чехия и вече 3 години живее и работи там в много големи продукции, някои от които са Terminator: Dark Fate (2019) и съвсем новата продукция Disney's "Jungle's Cruise" (2021) като част от екипа на Universal Production Partners (UPP) и последния филм на Гай Ричи Wrath of Man (2021) в Студио Magic Lab.

От февруари 2021 година Диана работи от Прага за две португалски филмови студия - Light Film и Glimpse VFX. В началото на годината, за 5 месеца работи паралелно и за филмовото студио Luz Creativa Producciones, базирано в Мексико Сити.

Дипломният филм на Диана Йорданова „Да се изгурбиш в един друг свят“ и премиерата на нейния режисьорски късометражен дебют “Awareness” могат да бъдат видяни на 4 септември 2021 година като част от специална прожекция на открито, организирана от Община Кюстендил и Катедрата по телевизионно, театрално и киноизкуство на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Събитието започва в 20:30 часа в парка пред художествената галерия „Владимир Димитров - Майстора“ в Кюстендил.

В програмата са включени игрални и документални филми, студентски филми на Симеон Самарджиев – „Да срещнеш Васко“, Христо Иванов и Мариела Петрова – „По делата се познават“, Александър Томов – син – „Кратка драматична история“.