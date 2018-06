Вълнуващо начало на първия Jumaya Stage Festival в Благоевград

Вълнуващо начало и „Приказка” откриха първия Jumaya Stage Festival в Благоевград. Настроение, с много музика и силна подкрепа от публиката предизвикаха групите NU/ANCE и P.I.F, както и бъдещите надежди на рок музиката- The Littles" и "Rockids". Над пространството, между НАП и площад "Македония", прозвучаха обичани хитове. С групите пя и публиката, която в продължение на часове аплодира, танцува и се забавлява. “Paranoid”, Tender Surrender”, Knock Knock”, “Another way to die”, "Sweet child of mine" бяха само част от богатия репертоар на рок децата на Благоевград. С „Falling Down“, „Survivor“, „O.W.O.W.“ и много други зарадваха публиката NU/ANCE. Музикалната щафета в Jumaya Stage Festival поеха алтернативната рок банда P.I.F. с „Огън“, „Приятел“, „О!“ и познати, любими хитове. Публиката поиска на бис бандата, която превърна атмосферата в „Приказка”. Паралелно, около зоната на фестивала, артисти представяха своите ръчно изработени творения в Арт фест. Музикалният фест продължава и днес /2 юни/ от 11.30 с BunyVerse & Pietro Epifania- Дръм Съркъл Уъркшоп, Арт фест и групите ФаРок, Skitnicks, Wickeda и JEREMY?. Още за: фестивал групи музика Още от: Общество



3 коментара

2 юни 2018 11:52 | Любенова 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Веско Маринов кога е?



2 юни 2018 12:08 | Блг 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Другия път като има билети нека има и тоалетни. Опикаха целия център



2 юни 2018 12:18 | Мара 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

На безмозъчните Благоевградчани, музика, бира и заря !







