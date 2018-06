/Видео+Снимки/ Отворена зона! Френският музикант Венсан Винел - лице на кампания за равни възможности на хората със специални потребности! Ето как го посрещнаха в Благоевград

22 юни 2018 13:03 1197 прочита







В зала „22 септември“ френският музикант с български произход Венсан Винел проведе среща разговор с младежи, потребители на социални институции в Благоевград. Той бе приветстван с бурни аплодисменти от всички в залата и благодари за топлото посрещане. Ученици от Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов‘‘ Благоевград задаваха въпроси на Венсал на френски. Също така той получи подаръци, изготвени от хората в дневния център за деца с увреждания “Зорница”. Прекрасни изпълнения на народни песни и още куп изненади бяха подготвени за него. Вижте видеата: Четвъртото издание на "Франкофоли" стартира кампанията "Отворена зона", в партньорство с фондация "Моменти" за равни възможности за достъп до култура и изкуство на хора в неравностойно положение и различни социално изолирани групи. В зала 22 септември присъстваха хора от центровете в неравностойно положение. Тази година фестивалът ще се проведе днес и утре, а входът в парк "Македония"е свободен. За първи път на концертите на "Франкофоли" ще бъде изградена специална фестивална зона, подходяща за настаняване на хора с нарушена мобилност и техните придружители, обособена като достъп и необходима видимост към сцената. На разположение за помощ в придвижването на хора с увреждания ще бъдат и доброволци-асистенти. В подкрепа на кампанията "Отворена зона" с първи самостоятелен концерт на Франкофоли в България пристигна и Венсан Винел - незрящото момче с български произход, което през лятото на 2017 стана звезда във Франция след участието си в музикален риалити формат там. ,,Добре дошли на всички гости в Благоевград. Фестивалът, който миналата година беше включен в 100-те музикални франкофонски събития на министерство на външните работи на Франция. Радвам се, че с всяка година утвърждаваме името на,, Франкофоли‘‘Благоевград, той става все по-разпознаваем. Тази година съм горд, че подкрепихме проекта ,,Отворена зона‘‘, който проект дава достъп на всички до културата и изкуството на хора, които по една или друга причина не могат да имат тази възможност. Специално благодаря на Венсал Винел, че подкрепи този проект, защото той е пример за всички тези момчета и момичета, как човек може да се реализира и да осъществи своите мечти. Пожелавам на всички, това да ви се случи‘‘, заяви кметът на Благоевград А. Камбитов. Ето историята на Венсан Винел: 21-годишният Венсан Винел стана популярен и обичан у нас и във Франция с талант и личната си история, която разбива социалната стигма за хората с увреждания. Надарен с изключителен слух, но с нарушено зрение, през 2017 той се явиява на кастинг, сам акомпанирайки си на пиано и веднага спечели журито в "Гласът на Франция" (The Voice: la plus belle voix по TF1) и макар да не спечели шоуто, достойно стигна до третото място на финала. Роден е със силно увредено зрение през 1996 г в България, където е отглеждан в дом за сираци. Едва на 3 е осиновен във Франция и расте в парижко предградие. Родителите му бързо забелязват изключителната му музикална дарба. Съвсем малък, Венсан се научава да свири на пиано сам, по слух. Следват трудни тинейджърски години, в които увреждането му е причина за изолация, самота и отхвърляне от страна на останалите деца. Пред френските медии споделя, че често е бил обект на дискриминация и подигравки, заради което напуска колежа, в който учи. Продължава напред с музика и безусловната подкрепа на родителите си по този път. Иска да учи музика професионално в Консерваторията, но поради липса на преподавател, който да владее брайлова азбука и ноти, не е приет. Свири по улиците и на обществени места. През 2017 е случайно забелязан от сътрудничка на риалити формата "Гласът на Франция", докато свири на пианото в чакалнята на парижката гара "Сен Лазар", която го кани да участва в шоуто. Явява се на кастинг и впечатлява журито с интерпретация на хита "Lose Yourself", донесъл през 2002 г. на Еминем награда "Оскар" и влиза в отбора на световноизвестната френска звезда Мика, правил дуети с Фарел Уилямс и Ариана Гранде. Роси Митева Още за: Венсан Винел музикант зона младежи Благоевград Още от: Общество



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката