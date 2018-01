/ Видео / Покъртително от един бивш общински служител! Без ток, без пари, гладен и отчаян! 52- г. М. Левонов от Петрич живее по-зле от куче, търси работа и яде от кофите за боклук! Ех, Българио?! Родино мила!

10 Януари 2018 12:24 21 коментара 33789 прочита







Разтърсваща изповед на един български гражданин, зачукан от съдбата в родната си страна! Сълзите на Маргарит и неговата орисия.....

Един български гражданин в разцвета на силите си! Отчаян, измръзнал и гладен! Това е 52-годишният Маргарит Левонов от Петрич! Един мъж, който зъзне в неуютен дом, без ток, без работа и без храна, днес плака пред репортера ни. Плака жално, разтърсващо! Неочаквано тежки удари на съдбата, довели Маргарит до пълен житейски катарзис и ситуация, от която изход няма. Преди няколко години, животът му се преобръща и от добре живеещ женен мъж, стига до положението, в което е днес - с овехтели дрехи и очи, в които има само нечовешко страдание, самота и потресаваща тъга.. Срещнахме Маргарит на търговската улица в Петрич. Спряхме го, за да го питаме как е?! "Търся от някой помощ. Искам да работя, искам да си изкарвам парите с работа, независимо каква е тя. Не искам от никой пари. Имам нужда да работя. В момента живея на студено, тока го спряха декември месец и не знам как ще доживея до утрешния ден. Не съм ял от три дни. Живея в общинско жилище и имам добри съседи, които по някога ми дават храна, но през другото време ям каквото намеря и бъркам в кофите, за да не умра от глад. Никога не съм изпадал в подобна ситуация. Не знам към кой да се обърна вече, за да ми дадат работа. Страхувам се да не направя някоя глупост, защото вече не издържам на този "кучешки" живот, който живея на студено и умиращ от глад." - каза Маргарит Левонов, ронейки почти през цялото време сълзи от мъка, болка и дори срам от положението, в което се намира. Маргарит Левонов е работещ човек, бил е служител на общината по време на управлението на екскмета Вельо Илиев и е бил поддръжка на градинката в гарата. Последната му работа преди около година е била в казан за ракия като помощник и от тогава преживява трудно. Обръщаме се за пореден път към вас предприемачи, политици, големци! Това е Маргарит, един от избирателите ви, работник с "чисто досие", помогнете му, той търси работа. Иначе ние знаем как да решим проблема. Ще подадем отново ръка, ще платим тока му, ще му съберем пари, за да оцелее тази зима, но....... Това е временно решение! И той не иска така! Срамува се от подаяния! Маргарит търси работа! Един български гражданин, изпаднал в беда иска да работи, за да се спаси от "глупостите", които се въртят в главата му! Защо ли да живея, така?! По -добре е да умра, това си мисли Маргарит! Ужасяващи мисли, заради системата, заради лошотията и заради това, че в кризата, хора на неговата възраст, сякаш са ненужни, изхвърлени зад борда да се борят за оцеляването си, ако разбира се, имат сили за борба - гладни, измършавели и отчаяни. Ех, Българио! Докога ще си мащеха за бедните и родните?! Кой ни доведе до тук, Родино мила?! А. Георгиева Още за: гражданин Маргарит Левонов Петрич Още от: Общество



21 коментара

10 Януари 2018 12:36 | До редакцията

От този по голям пумияр и боклук трудно можеш да намериш. Цял живот се правеше на бабаит и тарикат, мързеше го да работи и се лепеше за някой като кърлеш и смучеше на аванта. На Гальо така му се пада. Сега ще си искупи греховете. Никой не съжалява тази отрепка.



10 Януари 2018 12:38 | съседка

Глупости .Има брат и сестра, защо не му помогнат. А къде е дъщеря му?



10 Януари 2018 12:40 | eeee

Почна се ! Жестокостта ще ви убие, хора ! Никой не е застрахован от такива поврати в живота, чукайте на дърво и бъдете съпричастни



10 Януари 2018 12:53 | съгражданин

Тоя не беше ли от петричките мутри преди години ? Дали не движеше с т. н Брежанец, пък и се караше голям мотор !Сега е толкова смирен и кротък, чак да не го познаеш.



10 Януари 2018 13:22 | Ами сега

Репортерите... защо не пишете колко семейства е разплакал тоя червей! Там където има възмездие няма място за съжаление. Може да му се помогне... с по-здраво въже.



10 Януари 2018 13:34 | Нищо не разбиращ

Както някой по-горе написа, никой не е застрахован и на всеки може да се случи да закъса в не лекото време : (

Същата е и съдбата на един друг наш съгражданин Иван Танев - "Ванцата", който е подслонил един Петрички бизнесмен в имението си в село високо в пл. Огражден.



10 Януари 2018 13:45 | Петрич

Всички знаем какви ги е вършил. Но призовавам хората ако имат желание да помогнат. Има кой да съди всички ни за грешките в живота ни. Никой от нас не е безгрешен, затова нека всеки да помогне макар че нищо не го задължава



10 Януари 2018 13:48 | Владимира

Този още след като заживя в блока, в който е сега започна да краде ток!



10 Януари 2018 14:00 | съседка

до еееее

След като си толкоз състрадателен, подай му ръка. Недей да вменяваш на хората твоита наивна състрадателност. Всеки има глава и може да реши какво да направи. Човек сам каквото си направи друг няма как да му го стори. Попитай го защо няма семейство и прочие..... И на дърво да чукаш се тая. Господ решава съдбите ни.



10 Януари 2018 14:36 | Той

Този си заслужава съдбата! Пълен боклук. Колко майки е разплакал



10 Януари 2018 15:18 | ПЕТРИЧ.

ЕДНО ВРЕМЕ С БРАТ МУ ГАРАБЕД СЕ ПРАВЕХА НА МУТРИ, А СА ПЪЛНИ ПОМИЯРИ, НА СОНДАТА СЕ ПРАВЕХА НА ОХРАНА. ТОЯ Е КЪРЛЕЖ.



10 Януари 2018 15:32 | No name

А вие всички тук дето коментирате сте безгрешни! Били мутри едно време.. и какво от това? Единствените мутри ли са? Човека е в безизходица и има нужда от помощ, а вие безгрешните сочите с пръст и обиждате! Не той, вие сте помияри!!!



10 Януари 2018 15:34 | Таен

Пълен боклук е то освен да краде от хорта за нищо не става съдбата наказва



10 Януари 2018 15:39 | Добре де

Струма, хубаво е да се помага, но кажете как? Имате аудитория, но как да помогнем? Всеки вижда лошотията в другия, но добротата никой не иска да я види, или ако я види я взима за наивност. И аз не съм видял добро от него, но това не означава, че трябва да се мразим! Всички сме съграждани и трябва да се подкрепяме!!!



10 Януари 2018 15:52 | strh

Когато изнасилваше 15 годишни момичета добре беше.







10 Януари 2018 15:53 | Петрич

Уважаема редакция,

Не побликувайте НИЩО за този човек. Хората от Петрич го знаем що за стока е. Казано по петрички:” Гюбре, ама големи гюбре! ”



10 Януари 2018 16:24 | ПЕТРИЧ.

do no name. ТЕ НЕ БЕХА МУТРИ А СЕ ИЗЖИВЯВАХА КАТО ТАКИВА, И ТОЯ БЕШЕ ИЗНАСИЛИЛ ЕДНО МОМИЧЕ, ВЕРНО Е ЧЕ НЕМА БЕЗГРЕШНИ.



10 Януари 2018 16:31 | Анонимна

Всеки заслужава съдбата си.... казано е : "бог забавя но не забравя "има дете за което ако се е грижел когато то е имало нужда от него сега и то щеше да му помогне ....било му е хубаво когато возише к..... е с мотора си и не изтрезняваше по цели седмици е дойде и неговият час сега нека му се наслаждава



10 Януари 2018 17:15 | Георги Иванов

Малко му е тази съдба. Тоя изверг и боклук трябва да усети какво е болка и мъка, преди години преби майка ми, възрастна жена без повод за това. Да се мъчи колкото може по дълго, не заслужава нищо!





10 Януари 2018 19:05 | Ааа

Ооо този не е за жалене. Навремето заради него доста плакаха. Дойде ред той да плаче. Намал какво да яде. Като му дават пари защо не си купува храна, а пиене. Защо не си плати сметките вместо да ги дава за пиене. Да сме съпричастни към някой, който заслужава. Този не е от тях.



10 Януари 2018 19:44 | Ивайло Денишев

Никой на този свят не е застрахован от подобно нещо. Хора сме, за малко сме на този свят. Ако можеш помогни но не навреждай, не знаеш утре сутрин как ще си и ти. Всички сме различни на този свят но когато човек (живо същество) се нуждае от помощ с която можем да отвърнем, защо да не го направим. Ей хора всички сме грешници, всички сме правили лоши неща, но също така можем да правим и добро. Каквото и да му е миналото на този човек сме длъжни да помогнем, ние не сме хората които трябва да го съдим, съдника е един и рано или късно всички ще се изправим пред него. Без мислени са омраза, гняв, злоба. Ако можеш помогни но не навреждай. Трябва да си прощаваме за да съществуваме и света да върви към малко по-добре....







