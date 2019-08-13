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Ïîëåçíî! Êóëòóðíè îáè÷àè, ñ êîèòî äà âíèìàâàòå ïðè ïúòóâàíå â ÷óæáèíà  
 Ïîíåäåëíèê, 12 ÀâãóñòÔîðóìÊëþêè
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Âàæíî îò ÂèÊ! Ñåëî Èçãðåâ áåç âîäà, åòî êîãà


12 àâãóñò 2019 14:49   725 ïðî÷èòà



”Âîäîñíàáäÿâàíå è êàíàëèçàöèÿ” ÅÎÎÄ – Áëàãîåâãðàä óâåäîìÿâà ñâîèòå ïîòðåáèòåëè, ÷å íà 13.08.2019 ã. (âòîðíèê) ùå ñå èçâúðøâàò ðåìîíòíè äåéíîñòè ïî ïëàíîâ ðåìîíò – ïîäìÿíà íà ÷àñò îò âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà â ñ. Èçãðåâ, îáù. Áëàãîåâãðàä îò êìåòñòâîòî ïîñîêà ñêëàäîâåòå íà öèãàðåíàòà ôàáðèêà.

Âîäîïîäàâàíåòî ùå áúäå íàðóøåíî íà öÿëîòî ñåëî âúâ âòîðíèê 13.08.2019 ã. îò 8:00 ÷àñà äî 14:00 ÷àñà.

Ïðåïîðú÷âàìå íà ïîòðåáèòåëè, äà ñå çàïàñÿò ñ íåîáõîäèìîòî èì êîëè÷åñòâî âîäà çà ïèòåéíî-áèòîâè íóæäè.

Èçâèíÿâàìå ñå çà ïðè÷èíåíîòî íåóäîáñòâî.

Îò Ðúêîâîäñòâîòî íà „Âîäîñíàáäÿâàíå è êàíàëèçàöèÿ” ÅÎÎÄ – Áëàãîåâãðàä

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