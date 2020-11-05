В последните 24 часа: 67 благоевградчани с Ковид, Г. Делчев - 18, следват Петрич и Сандански

05 ноември 2020 10:27   6265 прочита


67 благоевградчни са с Ковид 19, това съобщават от РЗИ за последните 24 часа. Следват Гоце Делчев с 18, Петрич 16, Сандански 15

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 04. 11. 2020 г. – общо 187 Ето как са разпределени 
 
Аврамово – 1 
Банско – 2 
Баня – 4 
Бачево – 3 
Бело поле – 1 
Благоевград – 67 
Брезница – 1 
Вълково – 1 
Габрене – 1 
Горна Брезница – 1 
Горво Драглище – 1 
Господинци – 1 
Гоце Делчев – 18 
Гърмен – 2 
Добринище – 1 
Добърско – 1 
Елешница – 1 
Капатово – 1 
Коларово – 2 
Кочан – 1 
Кресна – 1 
Лебница – 1 
Левуново – 2 
Логодаж – 1 
Лъжница – 1 
Марикостиново – 1 
Марино поле – 1 
Марчево – 1 
Мендово – 1 
Микрево – 1 
Михнево – 1 
Мосомище – 1 
Ново Делчево – 1 
Петрелик – 1 
Петрич – 16 
Полето – 1 
Първомай – 1 
Разлог – 10 
Рибново – 1 
Сандански – 15 
Симитли – 8 
Склаве – 1 
Скребатно – 1 
Струма – 1 
Струмяни – 1 
Церово – 1 
Юруково – 2 
Якоруда – 2 

П. Попова 


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