В качеството си на асоцииран партньор на университетската мрежа Aurora Alliance и в изпълнение на дейности в тази връзка, Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще бъде домакин на поредица от събития. Те са организирани от Стопанския факултет и са свързани с реализацията на проект „Design and implementation of a training course on Sustainable Entrepreneurial Ecosystems (SEE) “ на Vrije Universiteit Amsterdam (VU) за сътрудничество с Югозападния университет.

На 11 юли 2023 г. (вторник) от 10:00 ч. в сградата на Стопанския факултет (Учебен корпус №8) ще се проведе уъркшоп. Информация за залата ще бъде обявена допълнително.

На 12 юли 2023 г. (сряда) с начален час 10:00 в зала 114 (Учебен корпус №1) ще се проведе среща дискусия.

Специален акцент на събитията ще бъде поставен върху въпроси, свързани с устойчивото развитие и предприемачеството в сферата на туризма и свързаните дейности, както и с възможностите за изграждане и подкрепа на устойчиви предприемачески екосистеми в региона на Югозападна България.

Лектор на двете прояви ще бъде проф. Енно Масурел – експерт и преподавател по предприемачество във Vrije Universiteit Amsterdam (VU).