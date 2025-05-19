23-годишен дупничанин е установен да управлява нерегистриран мотоциклет в града в края на миналата седмица. По време на проверката полицаите установили и че е употребил алкохол. Дрегерът е отчел резултат 1.38 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е задържан с полицейска заповед, мотоциклетът е иззет. Бързо полицейско производство е образувано по случа в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

Непълнолетен дупничанин е управлявал нерегистриран мотоциклет в града, установен е от полицаите в жк „Бистрица“ в събота. Мотоциклетът е иззет с протокол за доброволно предаване. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.