Спипаха пиян моторист в Дупница

19 май 2025 13:33   112 прочита
Снимка: shutterstock
Снимка: shutterstock


Снимка: shutterstock

23-годишен дупничанин  е установен да управлява нерегистриран мотоциклет в града в края на миналата седмица. По време на проверката полицаите установили и че е употребил алкохол. Дрегерът е отчел резултат 1.38 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е задържан с полицейска заповед, мотоциклетът е иззет. Бързо полицейско производство е образувано по случа в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

Непълнолетен дупничанин е управлявал нерегистриран мотоциклет в града, установен е от полицаите в жк „Бистрица“ в събота. Мотоциклетът е иззет с протокол за доброволно предаване. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.


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