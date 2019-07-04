Вчера полицейски служители заловиха поредния пиян шофьор, както и моторист, яхнал нерегистриран мотор.
Вечерта на ул.“Бели Искър“ в гр.Благоевград, е спрян за проверка мотоциклет „Хонда“, управляван от 39-годишен мъж от село Бело поле. В хода на проверката е установено, че мотоциклетът не е регистриран по надлежния ред, а мотористът не притежава категория, валидна за съответното МПС. За случая е уведомена РП-Благоевград, образувано е бързо производство.
Бързо производство за извършено престъпление е образувано и срещу 57-годишен банскалия. Късно снощи, на път II-19 между Банско и Добринище, той е управлявал лек автомобил „Фолксваген Поло“ с наличие на 1,50 промила алкохол в издишания въздух.
Г. Георгиев