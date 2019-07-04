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Шофьорите в Пиринско фучат пияни и без книжки по улиците


4 юли 2019 11:05  1 коментар   1404 прочита



Вчера полицейски служители заловиха поредния пиян шофьор, както и моторист, яхнал нерегистриран мотор.

Вечерта на ул.“Бели Искър“ в гр.Благоевград, е спрян за проверка мотоциклет „Хонда“, управляван от 39-годишен мъж от село Бело поле. В хода на проверката е установено, че мотоциклетът не е регистриран по надлежния ред, а мотористът не притежава категория, валидна за съответното МПС. За случая е уведомена РП-Благоевград, образувано е бързо производство.

Бързо производство за извършено престъпление е образувано и срещу 57-годишен банскалия. Късно снощи, на път II-19 между Банско и Добринище, той е управлявал лек автомобил „Фолксваген Поло“ с наличие на 1,50 промила алкохол в издишания въздух.

Г. Георгиев

Още за: шофьори  Пиринско  книжки Още от: Общество

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1 коментар

4 юли 2019 12:02 | майки от Симитли
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4
 (
4
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По ул. Христо Ботев на която е децска градина Радост всеки ден бръмчат коли и мотори със сто км., надуват клаксони, и не се съобразяват че децата почиват. Наложително е да се поставят камери. НАСТОЯВАМЕ!




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