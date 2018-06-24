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Шофьор на "Ягуар“ обикаля из Благоевград пиян, 24-годишен от Гоце Делчев пипнат..


26 юни 2018 12:07   2247 прочита



Бързо производство за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК е образувано срещу И.И./32г./ от гр.Благоевград. Около 01:00 часа на 26.06.2018г. по бул.“Васил Левски“ в гр.Благоевград, същият е управлявал лек автомобил Ягуар“ с наличие на 1,46 промила алкохол в издишания въздух.

Около 17:40 часа на 24.06.2018г. на пътя между с.Копривлен и с.Садово, общ.Хаджидимово, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев, е спрян за проверка лек автомобил „Форд Сиера“, управляван от Д.К./24г./ от гр.Гоце Делчев. В хода на проверката е установено, че автомобилът е с регистрационни табели, издадени за друго МПС.

В. Анастасова

Още за: шофьор  алкохол  автомобил Още от: Общество

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