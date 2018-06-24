

Шофьор на "Ягуар“ обикаля из Благоевград пиян, 24-годишен от Гоце Делчев пипнат..

26 юни 2018 12:07 2247 прочита







Бързо производство за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК е образувано срещу И.И./32г./ от гр.Благоевград. Около 01:00 часа на 26.06.2018г. по бул.“Васил Левски“ в гр.Благоевград, същият е управлявал лек автомобил Ягуар“ с наличие на 1,46 промила алкохол в издишания въздух. Около 17:40 часа на 24.06.2018г. на пътя между с.Копривлен и с.Садово, общ.Хаджидимово, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев, е спрян за проверка лек автомобил „Форд Сиера“, управляван от Д.К./24г./ от гр.Гоце Делчев. В хода на проверката е установено, че автомобилът е с регистрационни табели, издадени за друго МПС. В. Анастасова Още за: шофьор алкохол автомобил Още от: Общество



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката









