Бързо производство за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК е образувано срещу И.И./32г./ от гр.Благоевград. Около 01:00 часа на 26.06.2018г. по бул.“Васил Левски“ в гр.Благоевград, същият е управлявал лек автомобил Ягуар“ с наличие на 1,46 промила алкохол в издишания въздух.
Около 17:40 часа на 24.06.2018г. на пътя между с.Копривлен и с.Садово, общ.Хаджидимово, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев, е спрян за проверка лек автомобил „Форд Сиера“, управляван от Д.К./24г./ от гр.Гоце Делчев. В хода на проверката е установено, че автомобилът е с регистрационни табели, издадени за друго МПС.
В. Анастасова