След почти едномесечна кома издъхна познатият на цяло Пиринско, актьор, певец и родолбец Николай Кимчев. Емблемата на ДТ "Никола Вапцаров" актьорът, изиграл стотици роли пред благоевградската публика и цяла България, почина в "Пирогов" след тежък мозъчен кръвоизлив.
Пиринско скърби за талантливия Кимчев, роден преди 65 години, както сам казваше ,в плевнята на дядо си в село Ораново. От плевнята той достигна до висини в театралното и филмовото изкуство ,където направи страхотни роли. Участието му в Йовковата "Боряна" бе феноменално.
Това бе и една от последните му постановки,изиграни в храма на Мелпомена в Благоевград. Кимчев ще остане в сърцата ни с патриотичните песни ,изпети с негови мощен глас. "Македонио" в негово изпълнение изправяше залите и разтърсваше слушателите му . Актьор роден под щастлива звезда, е Николай Кимчев.
На територията на областта няма по познато име от артистичните среди. Малко са думите ,които можем да кажем за него. Той наистина е емблема, знаме на театъра ,изключителен Човек ,с главно Ч ,бивш театрален директор. Прекрасен баща на 2-ма сина. Почивай в мир ,Кольо! Пиринско скърби за теб! Съболезнования на близките му.
Прекрасен човек и актьор! Почивай в мир, Кимчев!!!
3 февруари 2018 17:51 | Читалище Отец Паисий
Оценка:
14
(
14
гласа)
Сандански
Почивай в мир, Приятелю! Завинаги ще останеш в сърцата ни! Много ще ни липсваш!
3 февруари 2018 17:55 | БЛАГОЕВГРАД
Оценка:
13
(
13
гласа)
СТРАШЕН, ВОДЕЩ. НА КУКЕРИТЕ. И ПРЕКРАСЕН АКТЬОР, И ПЕВЕЦ/ПОЧИВАЙ В МИР.
3 февруари 2018 18:00 | до СТРУМА
Оценка:
12
(
12
гласа)
МИР НА ПРАХА МУ !!
3 февруари 2018 18:32 | Благоевград
Оценка:
14
(
14
гласа)
Почивай в мир!!!
3 февруари 2018 18:39 | Янка Толькова
Оценка:
10
(
10
гласа)
Бог да те прости, Николай Кимчев! Вечна ти памет! Смъртта не е отсъствие. Тя е само смяна на присъствието. Ти беше симитлийския корифей и ерудит в професията си. Нека е светъл пътят ти, а аз ще те помня завинаги!
3 февруари 2018 19:00 | Милен Атанасов
Оценка:
8
(
8
гласа)
Почивай в мир!
3 февруари 2018 19:02 | Фен
Оценка:
6
(
6
гласа)
Лека му пръст голям човек
3 февруари 2018 19:06 | Елена
Оценка:
5
(
5
гласа)
Чудесен актьор! Мир на праха му!
3 февруари 2018 19:36 | Анита Стойнева
Оценка:
5
(
5
гласа)
Съболезнования на семейството му! Вечна да бъде паметта на актьора! Лека му пръст!! Поклон!
3 февруари 2018 19:52 | Работник
Оценка:
5
(
5
гласа)
Лека му пръст и съболезновашия на близките му. Харесваше ми много с хубавия глас, особено песента Македония.
3 февруари 2018 19:59 | почитател
Оценка:
5
(
5
гласа)
Човекът театър, физически, емоционално и духовно слял живота си с театъра, с изкуството на Мелпомена, единствено и само с ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград, негов актьор, негов директор, негова душа...! Светла ти памет, приятелю! И в тази роля с Нея... си силен, безсмъртен...!
3 февруари 2018 19:59 | Кирилка Петкова
Оценка:
5
(
5
гласа)
ПОЧИВАЙ В МИР КОЛЕ, ОБИЧАМЕ ТЕ, ЩЕ НИ ЛИПСВАШ !
3 февруари 2018 20:02 | з
Оценка:
7
(
7
гласа)
Лека му пръст
3 февруари 2018 20:09 | Въчанови
Оценка:
4
(
4
гласа)
Почивай в мир . Ще останеш вечно в сърцата ни. Нашите съболезнования на семейството му.
3 февруари 2018 20:13 | Янко Бицин
Оценка:
5
(
7
гласа)
Сбогом приятелю. Светът, в който живя бе свят на предателства, егоистично използване на доброта ти, лицемерно принизяване на таланта ти и манипулативни опити за присвояване на обичта и подкрепата на почитатели на твоите вълнуващи и неповторими изяви на сцената и в киното. Моля се Богу да отидеш в един по-добър смят, в който от нашия да остане само обичта на членовете на твоето семейство, огромното уважение на твоите искрени приятели, признанието на искрените почитатели на таланта ти и смелата гражданска съпричастност на последователите на твоите стремежи към социална солидарност и справедливост.
Харесвам · Отговор · 1m
3 февруари 2018 20:22 | Спасова
Оценка:
9
(
9
гласа)
В момента по ТВ Родина пак пееш и нищо не подсказва, че вече те няма! Така и ще бъде! Лек да ти е пътя!
3 февруари 2018 21:40 | CraigLal
Оценка:
0
(
0
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3 февруари 2018 21:53 | Валентин Ханджийски
Оценка:
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Сбогом, приятелю,
Сбогом, Кольо!
Почивай в мир!
3 февруари 2018 21:59 | CraigLal
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