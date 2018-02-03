След почти едномесечна кома издъхна познатият на цяло Пиринско, актьор, певец и родолбец Николай Кимчев. Емблемата на ДТ "Никола Вапцаров" актьорът, изиграл стотици роли пред благоевградската публика и цяла България, почина в "Пирогов" след тежък мозъчен кръвоизлив.

Пиринско скърби за талантливия Кимчев, роден преди 65 години, както сам казваше ,в плевнята на дядо си в село Ораново. От плевнята той достигна до висини в театралното и филмовото изкуство ,където направи страхотни роли. Участието му в Йовковата "Боряна" бе феноменално.

Това бе и една от последните му постановки,изиграни в храма на Мелпомена в Благоевград. Кимчев ще остане в сърцата ни с патриотичните песни ,изпети с негови мощен глас. "Македонио" в негово изпълнение изправяше залите и разтърсваше слушателите му . Актьор роден под щастлива звезда, е Николай Кимчев.

На територията на областта няма по познато име от артистичните среди. Малко са думите ,които можем да кажем за него. Той наистина е емблема, знаме на театъра ,изключителен Човек ,с главно Ч ,бивш театрален директор. Прекрасен баща на 2-ма сина. Почивай в мир ,Кольо! Пиринско скърби за теб! Съболезнования на близките му.

Петя Петрова