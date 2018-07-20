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С развети знамена: ВМРО в Пиринско се поклони пред героите


20 юли 2018 12:26  7 коментара   1981 прочита



Поклон пред героите от Илинденско-Преображенското въстание. С шествие в Благоевград Патриотите от ВМРО отбелязаха 115-ата годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Шествието бе водено от народния представител от Обединени патриоти за Благоевградска област Атанас Стоянов, който е и заместник-председател на ВМРО – Българско национално движение.

С развети знамена на ВМРО, понесли ликовете на легендарни войводи участниците в шествието достигнаха до паметника на Гоце Делчев. Там признателните патриоти положиха венци и цветя в памет на героите, отдали живота си за освобождението и обединението на Отечеството. Слово пред събралите се произнесе депутатът Атанас Стоянов, като отбеляза значимостта на Илинденско-Преображенското въстание за българската история. 

П. Иванов

Още за: поклон  герои  въстание Още от: Общество

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7 коментара

20 юли 2018 13:26 |
Оценка:
2
 (
8
 гласа)

Един файтон добре платени и угоени, патриотарчета, лумпени и пияници, застанали на стълбите на паметника на Гоце Делчев за снимка, развяват байраци, и от там на банкет в близкото заведение, яко пиене и плюскане на корем.


20 юли 2018 14:07 | живко
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Малко тълпа, много знамена


20 юли 2018 14:35 | 123
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

пишман патриоти, доносноци на дс


20 юли 2018 14:47 | ДИЛБЕР ТАНАС
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Е, СЕГА ТИЯ ГЕРОИ ДА СТАНАТ И ДА ВИДАТ ТОВА ЗА КОЕТО СА СЕ БОРИЛИ НА КАКВО ПРИЛИЧА, И ОБРАТНО ВЪТРЕ В ДУПКИТЕ


20 юли 2018 15:22 | koko
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

да това вярно с оргинала ВМРО е наъ измислената партия вси4ки са ДС


20 юли 2018 15:52 | илинден 903
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

абре какво обединение с отечесвото.. кое отечесво. за никакво обединение сос никой туку са се борили сами да сме си.... автономия на македония.. и република у крушево са обявили ..прва на балкано.. сос никола карев


20 юли 2018 16:23 | Иван Михайлов
Оценка:
4
 (
4
 гласа)

Направете ни по една св.. ка всички по-горе дето пишете с лайняно мастило! 5 пари не даваме за вас ! Вие сте никой !
Да живее ВМРО! Да живее България! Да живе свободна, независима и демократична Македония!
Гадно ви е нали, когато имаме такъв Вицепремиер и министър като Каракачанов ! Нека ви е! :) :) :)




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