Поклон пред героите от Илинденско-Преображенското въстание. С шествие в Благоевград Патриотите от ВМРО отбелязаха 115-ата годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Шествието бе водено от народния представител от Обединени патриоти за Благоевградска област Атанас Стоянов, който е и заместник-председател на ВМРО – Българско национално движение.
С развети знамена на ВМРО, понесли ликовете на легендарни войводи участниците в шествието достигнаха до паметника на Гоце Делчев. Там признателните патриоти положиха венци и цветя в памет на героите, отдали живота си за освобождението и обединението на Отечеството. Слово пред събралите се произнесе депутатът Атанас Стоянов, като отбеляза значимостта на Илинденско-Преображенското въстание за българската история.
П. Иванов