

С развети знамена: ВМРО в Пиринско се поклони пред героите

20 юли 2018 12:26 7 коментара 1981 прочита







Поклон пред героите от Илинденско-Преображенското въстание. С шествие в Благоевград Патриотите от ВМРО отбелязаха 115-ата годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Шествието бе водено от народния представител от Обединени патриоти за Благоевградска област Атанас Стоянов, който е и заместник-председател на ВМРО – Българско национално движение. С развети знамена на ВМРО, понесли ликовете на легендарни войводи участниците в шествието достигнаха до паметника на Гоце Делчев. Там признателните патриоти положиха венци и цветя в памет на героите, отдали живота си за освобождението и обединението на Отечеството. Слово пред събралите се произнесе депутатът Атанас Стоянов, като отбеляза значимостта на Илинденско-Преображенското въстание за българската история. П. Иванов Още за: поклон герои въстание Още от: Общество



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7 коментара

20 юли 2018 13:26 | 2 ( 8 гласа) Оценка:гласа)

Един файтон добре платени и угоени, патриотарчета, лумпени и пияници, застанали на стълбите на паметника на Гоце Делчев за снимка, развяват байраци, и от там на банкет в близкото заведение, яко пиене и плюскане на корем.



20 юли 2018 14:07 | живко 2 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

Малко тълпа, много знамена



20 юли 2018 14:35 | 123 2 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

пишман патриоти, доносноци на дс



20 юли 2018 14:47 | ДИЛБЕР ТАНАС 2 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

Е, СЕГА ТИЯ ГЕРОИ ДА СТАНАТ И ДА ВИДАТ ТОВА ЗА КОЕТО СА СЕ БОРИЛИ НА КАКВО ПРИЛИЧА, И ОБРАТНО ВЪТРЕ В ДУПКИТЕ



20 юли 2018 15:22 | koko 1 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

да това вярно с оргинала ВМРО е наъ измислената партия вси4ки са ДС



20 юли 2018 15:52 | илинден 903 1 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

абре какво обединение с отечесвото.. кое отечесво. за никакво обединение сос никой туку са се борили сами да сме си.... автономия на македония.. и република у крушево са обявили ..прва на балкано.. сос никола карев



20 юли 2018 16:23 | Иван Михайлов 4 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

Направете ни по една св.. ка всички по-горе дето пишете с лайняно мастило! 5 пари не даваме за вас ! Вие сте никой !

Да живее ВМРО! Да живее България! Да живе свободна, независима и демократична Македония!

Гадно ви е нали, когато имаме такъв Вицепремиер и министър като Каракачанов ! Нека ви е! :) :) :)







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