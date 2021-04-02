РЗИ: 44 новозаразени с COVID в Благовград, общо 153 в Пиринско

02 април 2021 11:48   1 коментар   1421 прочита


На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 01.04.2021 г. – общо 153, съобщиха от РЗИ.

Благоевград – 44
Гоце Делчев – 22
Петрич – 20
Сандански – 5
Якоруда – 5
Банско – 4
Добринище – 4
Разлог – 4
Горно Дряново – 3
Първомай – 3
Хаджидимово – 3
Абланица – 2
Годешево – 2
Коларово – 2
Крупник – 2
Кърналово – 2
Марикостиново – 2
Ново Делчево – 2
Склаве – 2
Тешово – 2
Юруково – 2
Баничан – 1
Бачево – 1
Гега – 1
Горно Драглище – 1
Дамяница – 1
Джигурово – 1
Добри лаки – 1
Долен – 1
Долна Крушица – 1
Елешница – 1
Кавракирово – 1
Корница – 1
Ласкарево – 1
Симитли – 1
Сушица – 1
Яворница – 1


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1 коментар
02 Април 2021 12:24 | Иоан
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