На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 01.04.2021 г. – общо 153, съобщиха от РЗИ.

Благоевград – 44

Гоце Делчев – 22

Петрич – 20

Сандански – 5

Якоруда – 5

Банско – 4

Добринище – 4

Разлог – 4

Горно Дряново – 3

Първомай – 3

Хаджидимово – 3

Абланица – 2

Годешево – 2

Коларово – 2

Крупник – 2

Кърналово – 2

Марикостиново – 2

Ново Делчево – 2

Склаве – 2

Тешово – 2

Юруково – 2

Баничан – 1

Бачево – 1

Гега – 1

Горно Драглище – 1

Дамяница – 1

Джигурово – 1

Добри лаки – 1

Долен – 1

Долна Крушица – 1

Елешница – 1

Кавракирово – 1

Корница – 1

Ласкарево – 1

Симитли – 1

Сушица – 1

Яворница – 1