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Ремонт на водопровод в Благоевград! Снабдете се с вода


10 май 2019 09:39   7074 прочита



„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че в периода 13.05.2019 г. (понеделник) – 14.06.2019 г. (петък) ще извърши строително-монтажни работи за ремонт на съществуващ уличен водопровод от ул. „Астра” (т.1) до ул. „Момина сълза” (т.2), част от инвестиционен проект „Ремонт на съществуващ уличен водопровод от улица „Астра” (т.1) до ул. „Момина сълза” (т.2), ж.к. „Ален Мак”, общ. Благоевград, и сградните водопроводни отклонения към него”, на дружеството. Водоподаването ще бъде нарушено през делничните дни, в периода на ремонтните дейности. Молим живущите в района да осигурят достъп, като не паркират автомобили в интервала от 8:00 до 17:00 часа.

Препоръчваме на всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Още за: ремонт  водопровод  Благоевград Още от: Общество

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