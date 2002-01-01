Полицейски служители на РУ-Гоце Делчев са реагирали незабавно на получен сигнал за лице хвърлящо камъни по шивашки цех в гърменското село Дъбница вчера.
При пристигане на място е установено, че извършител на деянието е 40-годишен мъж от селото, който отправял заплахи и псувни към полицейските служители и хвърлил по тях тротоарна плочка.
С леки наранявания е пострадал един от полицейските служители. 40-годишният мъж е задържан и съпроводен за лечение в ЦПЗ в гр. Благоевград. За случая е уведомена РП-Гоце Делчев.
Г. Георгиев