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Разярен мъж атакува шивашки цех в гърменското село Дъбница с камъни! Полицай, опитал да го озапти пострада!


28 август 2019 11:44   707 прочита



Полицейски служители на РУ-Гоце Делчев са реагирали незабавно на получен сигнал за лице хвърлящо камъни по шивашки цех в гърменското село Дъбница вчера.

При пристигане на място е установено, че извършител на деянието е 40-годишен мъж от селото, който отправял заплахи и псувни към полицейските служители и хвърлил по тях тротоарна плочка.

С леки наранявания е пострадал един от полицейските служители. 40-годишният мъж е задържан и съпроводен за лечение в ЦПЗ в гр. Благоевград. За случая е уведомена РП-Гоце Делчев.

Г. Георгиев

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