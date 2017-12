Рапорт даден! Екипът на петричкия кмет Д. Бръчков се отчете! Ето какво свършиха за две години

Днес екипът на кмета Димитър Бръчков даде отчетна пресконференция пред медиите като в нея участие взеха зам. -кметът по "Строителството" Минка Салагьорова, зам. -кметът по "Хуманитарни дейности" Илияна Попова и зам. -кметът по "Финанси" Илко Стоянов. Екипът на кмета отчете положителни резултати от реформата в петричката болница, предприетите мерки за финансово стабилизиране на ОФ „ВиК” ЕООД, започване строителството на покрит зеленчуков пазар и повишаване на събираемостта на местните данъци и такси. Това бяха част от приоритетите, които открои като резултат от втората година управление кметът Димитър Бръчков. Относно болницата, кмета Бръчков уточни, че е постигната средномесечна икономия от 15 хил. лв. „Имаме дори реализирана печалба – 189 хил. лв. от новосъздадената МБАЛ „Югозападна болница” ООД за деветмесечието на годината. Има интерес и привличаме нови трима лекари за работа в Петрич, което е голяма крачка за решаване на кадровия въпрос”, обобщи кмета. Оздравителните мерки за финансово стабилизиране, успоредно с оптимизацията на персонала в другото голямо общинско дружество „ВиК” ЕООД Петрич също отчитат положителни резултати. Дружеството бележи ръст в събираемостта /около 100 хил. лв. повече спрямо предишен период/, а за последните три месеца е налице положителен финансов резултат от 89 хил лв. Кметският екип отчита също увеличение на приходите от събираемост на местни данъци и такси. Според справките през 2016 г. приходите от дирекция МДТ са увеличени с близо 17 % спрямо 2015, като са събрани над 1 млн. лева повече. За 2017 година очакванията са увеличението спрямо 2015 г. да доближи 23 %. 2017 година остава в историята и със започване изграждането на дългоочаквания покрит зеленчуков пазар на Петрич. Средствата за обекта бяха защитени още в края на миналата година като финансиране от държавата. По отношение на общинската пътна мрежа кметът Димитър Бръчков отчете извършени неотложни ремонти по улици в селата, почистване на дерета, както и ремонт на канализационен клон в село Рупите, който е наводнявал жилищни сгради. Общо през годината са положени 6 623 м. нов водопровод, 616 м. канализация, 6 625 кв. м. бетонирани улици, 12 307 кв м положена нова асфалтова настилка и 5 467 кв. м. изкърпване. След 15 години частично изкърпване са асфалтирани 2/3 от ул. „Места” в Петрич, която е околовръстна и поема трафика включително за съседна Македония. На улицата се подмени водопровода, изградени са нови тротоари. През годината са закупени шест нови ВиК –помпи, две за града и четири за селата Кърналово, Михнево и Старчево за решаване на проблемите с питейната вода. 400 000 лв. са защитени и инвестирани за подмяна на водопроводи по 15 улици в града. Община Петрич реализира вече икономия в размер на около 25% от ел. енергия, след като излезе на свободния пазар. 69 общински обекта се захранват при цена от 64. 29 лв. за МWh без ДДС нетна активна електрическа енергия. Предстои сградата на болницата също да има нов доставчик на ел. енергия. През годината е изградено осветление на няколко улици в града, по алеята към Младежки дом и от с. Кърналово до тържището за плодове и зеленчуци. Изгражда се и осветление между селата Коларово и Самуилово /33 стълба с LED тела/. За първи път община Петрич вече разполага и с пълноценно видеонаблюдение. Видеокамери са монтирани на входно-изходните точки на града, на възлови кръстовища и площадки, зони за отдих, както и в районите на осем села – Първомай, Скрът, Кавракирово, Михнево, Ръждак, Дрангово, Марикостиново и Тополница. Това включва общо 43 броя високотехнологични камери за наблюдение, от които две камери в приемния блок на болницата. По два от големите проекти – за градски парк /4 852 000, 99 лева / и ремонт в образователната инфраструктура /5 642 961. 43 лв/ по ОП „Региони в растеж” към настоящия момент е налице висяща процедура по избор на изпълнител за основната финансирана дейност – изпълнение на строително-монтажни работи, като за проекта, предвиждащ изграждане на градски парк, изпълнителят е определен, текат срокове за обжалване. Относно проекта отнасящ се до образователната инфраструктура /ремонти в три училища и една детска градина/, процедурата за избор на изпълнител е в начален етап, поради обжалване на Решението за обявяване на процедура. КЗК се произнесоха с отказ за образуване на производство и след влизане в сила на разпореждането, предстои възобновяване на срока за подаване на оферти по обявената процедура. През 2017 г. са санирани по Национална програма за енергийна ефективност 5 жилищни блока с 21 входа, в които живеят 468 домакинства. По ОП „Региони в растеж” е защитено саниране още на 5 жилищни блока по ул. „България”. По линия на безопасността на движение са изградени две експериментални кръгови кръстовища. Предстои след съгласуване с АПИ изграждане на още едно експериментално кръгово кръстовище – при бившето помощно училище в Петрич. През тази година са утвърдени нови автобусни линии до някои от селата, променени са часовете на други, съобразено с пътуващите ученици и работници до града. В направление социални дейности, кметът димитър Бръчков и неговият екип посочиха, че до момента Община Петрич е изпълнила и изпълнява 5 социални проекта на стойност над 1 252 000 лв. По тези проекти се осигурява подкрепа на над 400 лица и семейства. Освен това потребителите на социалната услуга „Домашен социален патронаж” гр. Петрич са се удвоили и в момента са над 300 лица от уязвимите групи. Закупени са 2 нови автомобила, направен е ремонт на кухнята на патронажа, закупено е ново оборудване по проект на стойност 24 582, 00 лв. През тази година са осигурени климатици за 19 сгради на детски градини или общо в 31 групи са монтирани климатици на стойност 60 хил лв. Инвестицията обхваща повече от 800 деца. Година 2017 община Петрич изпраща и с подписан за финансиране договор по проектно предложение: ”Създаване на културен двуполюс Серес - Петрич”. Ще бъдат усвоени близо 1 400 млн лв за реконструкция на сграда, която ще бъде превърната в съвременен Исторически музей. През годината е поставено и началото за подобряване състоянието на пътната инфраструктура до античния град Хераклея Синтика, предвид факта, че неговото развитие е сериозен момент от туристическия облик и потенциал на общината. В направление „Спорт” се посочи, че през 2016 г в спортния календар на Община Петрич са били включени 19 спортни събития, а през 2017 г те са вече близо 30 в т. ч. няколко кръга от държавни и републикански първенства, световни и европейски. За годината се отчита организация и домакинство на спортни първенства с над 2 500 гостуващи състезатели, посетени и наблюдавани от над 10 000 зрители. През този месец Община Петрич очаква и подкрепа за номинациите си в четири категории за награди в туризма за 2017 година от Министерство на туризма. Община Петрич започва и процедура за безвъзмездно придобиване в собственост на имота на бившето помощно училище в Петрич, където идеята е да се изгради Обединен център за социални услуги. Ето какво каза още кмета Димитър Бръчков във видеото: Още за: Д. Бръчков екип отчет Още от: Общество



12 коментара

5 декември 2017 16:16 | 777 -8 ( 12 гласа) Оценка:гласа)

Браво!



5 декември 2017 16:29 | Росица Кирилова 0 ( 6 гласа) Оценка:гласа)

Утре е Никулден чудесен ден за предложение за брак YOU CAN DO MITKO



5 декември 2017 16:46 | nai 8 ( 10 гласа) Оценка:гласа)

фали ме муцко оти ке те .....кмете ти минал ли си по "новата" места за да премериш дълбочината на дупките.... ВиК на печалба!!!! представяте ли си колко се краде за да илязат на печалба... две години безлично управление === но краят се вижда....



5 декември 2017 17:10 | Гошо 9 ( 11 гласа) Оценка:гласа)

Доста работа ще има за контролните органи. Или много лъже или много е сгазил лука.



5 декември 2017 18:28 | ..... 3 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

1 400 млн лв??? А е писари неграмотни, знаете ли колко пари са това за една сграда???



5 декември 2017 18:42 | Пуфчо 2 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

Това са посредствени резултати за две години работа. Темповете са равни на тези на Вельо Илиев, екипа също е сходен на екипа на предишния, който па може и да се върне.



5 декември 2017 18:46 | До пуфчо -2 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

Пуфчо ли си танев ли си .ки се върне кога ки роди на павката кочо пръч.



5 декември 2017 18:58 | Пуфчо 2 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

Не се коси. При едни и същи резултати и екип е въпрос на време да се върне по-опитният.



5 декември 2017 19:26 | Ехо -2 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

Браво. Вършите много работа! Трябва по-често да казвате на хората, Че все мрънка без да знаят нищо



5 декември 2017 20:07 | of 4 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

аман от вас/на снимката/! Говори ми Кмете, колкото си искаш, аз реални резултати не видях. Освен некадърност, крадливост, арогантност, реваншизъм, некомпетентност.. и два три нови джипа..... Не си виновен ти .....тея около теб те водят за носа.



5 декември 2017 20:23 | Цацаров 3 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

Щом са изградили осветлението от Кърналово до борсата без проекти, без строително разрешение какво ще обжалват акта на РДНСК. Направо кмета да си облича раираната пижама и леви десни у Бобин дол.



5 декември 2017 20:26 | старогражданин 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

Първият трик е отчет "две в едно". Повече няма да подсказвам. От реакцията на другите в общинския съвет може да се определи нивото на опозиционност в Петрич. А не от форумите.







