Подробна справка на РЗИ за новите случаи с К-19 в Благоевград и региона

10 март 2021 19:49   8 коментара   5145 прочита


На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 09.03.2021 г. – общо 131

Абланица – 1
Балдево – 1
Банско – 8
Баня – 1
Бистрица – 1
Благоевград – 28
Бождово – 1
Борово – 2
Бунцево – 2
Габрене – 1
Годлево – 1
Горно Дряново – 1
Гоце Делчев – 16
Добринище – 1
Долна Крушица – 1
Елешница – 3
Катунци – 1
Коларово – 3
Копривлен – 1
Краище – 1
Кремен – 1
Кресна – 3
Марикостиново – 1
Микрево – 1
Мендово – 1
Михнево – 1
Нова Ловча – 1
Ореше – 1
Падеж – 1
Петрелик – 1
Петрич – 24
Петрово – 1
Пирин – 1
Плоски – 1
Полето – 1
Разлог – 4
Рибник – 1
Рибново – 1
Самоилово – 1
Сандански – 3
Селище – 1
Хаджидимово – 1
Цапарево – 1
Юруково – 1
Якоруда – 2


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8 коментара
10 Март 2021 19:58 | Иоан
Оценка:
-1
 (
1
 гласа)

ЕСЕ


10 Март 2021 20:05 | Джелал
Оценка:
-2
 (
4
 гласа)

Тоя мишкар, тъп чиновнически плъх плъх ли спира образованието на децата? Тоя доктор пациент ли спира тренировките? Гербаджийска подлога, ти ли ще ме затваряш, глупендър? Калоянов махай се, изчезвай! Политическа марионетка. Боклук?


10 Март 2021 20:06 | Йо
Оценка:
-2
 (
4
 гласа)

Егати тъпият човечец. Поста ли си пазиш? Махай я тая заповед. Изедник.


10 Март 2021 20:06 | Кольо
Оценка:
-2
 (
2
 гласа)

Калоянов боцна ли се в ваксина? Никъде не те дадоха.


10 Март 2021 20:10 | Слави Т.
Оценка:
0
 (
4
 гласа)

Бисерчо кюстендилския калъф! След четвърти лично ще ти махам с кърпичка като си тръгваш. Кога стана инфекционист, не мухъл. Щаб, маб. Гербаджийски цървули.


10 Март 2021 20:12 | Гражданин
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

Утре оставка Калоянов! Защо спираш тренировките на децата? Защо спираш учениците? Ти ли ще отговаряш после? Махай се, тъпанар.


10 Март 2021 20:15 | САМО
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

ДАЙТЕ РАЗБИВКА ИМА ЛИ БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРКИ БОЛНИ, НАЛИ КАФЕТАТ УЖ ЗАРАЗЯВАТ ИЛИ ВСИЧКО Е ЦИРК


10 Март 2021 20:24 | Иоан
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

А продавачки в била, Кауфланд и Метро? Технополис и Техномаркет? Болни нещо?




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