На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 09.03.2021 г. – общо 131

Абланица – 1

Балдево – 1

Банско – 8

Баня – 1

Бистрица – 1

Благоевград – 28

Бождово – 1

Борово – 2

Бунцево – 2

Габрене – 1

Годлево – 1

Горно Дряново – 1

Гоце Делчев – 16

Добринище – 1

Долна Крушица – 1

Елешница – 3

Катунци – 1

Коларово – 3

Копривлен – 1

Краище – 1

Кремен – 1

Кресна – 3

Марикостиново – 1

Микрево – 1

Мендово – 1

Михнево – 1

Нова Ловча – 1

Ореше – 1

Падеж – 1

Петрелик – 1

Петрич – 24

Петрово – 1

Пирин – 1

Плоски – 1

Полето – 1

Разлог – 4

Рибник – 1

Рибново – 1

Самоилово – 1

Сандански – 3

Селище – 1

Хаджидимово – 1

Цапарево – 1

Юруково – 1

Якоруда – 2