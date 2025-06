Етно селище Долене, намиращо се в община Петрич, беше отличено с приза Best Must See Attraction in Bulgaria на осмото издание на International Travel Awards. Церемонията по награждаването се състоя на 14 юни в Дубай и събра представители на туристическия бранш от цял свят. Българската дестинация е сред най-добрите културно-исторически забележителности в Европа, пише Bgtourism.bg.

„Благодарим на всички за подкрепата през тези 10 години упорит труд и невероятен напредък!“, споделиха от екипа на етно селището след получаването на наградата.

През последните години Долене утвърждава позициите си като една от най-автентичните и търсени дестинации в България. В началото на тази година селището привлече вниманието на туристическото изложение в София, а интерес към него проявяват и международни филмови продукции.

Последното отличие в Обединените арабски емирства допълнително подчертава нарастващия интерес към Долене като красиво, културно значимо и вдъхновяващо място за посещение.