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Пазете се! Нова порция пияни и дрогирани шофьори на пътя в Пиринско


2 февруари 2018 10:22   350 прочита



Вчера около 22:30 часа по ул.“Момини кули“ в гр.Гоце Делчев, Н.Д./44г./ от гр.Гоце Делчев е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,33 промила алкохол в издишания въздух.

На 01.02.2018г. около 23:00 часа по ул.“Черна гора“ в гр.Гоце Делчев, Т.К./48г./ от с.Огняново, общ.Гърмен е управлявал лек автомобил „Фиат Пунто“ с наличие на 1,73 промила алкохол в издишания въздух.

На 01.02.2018г. около 16:35 часа на ул.“Иконом Чучулайн“ в гр.Банско, от полицейски служители на РУ-Банско, е спрян за проверка лек автомобил „Нисан“, управляван от В.И./31г./ от гр.Варна. В хода на проверката е установено, че същият шофира след употреба на наркотични вещества.

На 1.02.2018 г. около 17:00 часа в с.Тополница общ. Петрич, Б.Г./58г./ от с.Тополница е управлявал лек автомобил „Фолксваген Поло“ с наличие на 2,99 промила алкохол в издишания въздух.

Росица Митева

Още за: шофьори  алкохо  проверка Още от: Общество

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