В болницата в Кюстендил са постъпили двама човека, на които медици оказват помощ, след претъпрени инциденти.
В събота 48-годишен кюстендилец се е самопрострелял със законно притежавания си пистолет. Оказана му е медицинска помощ в кюстендилската болница. 48-годишният е бил във видимо нетрезво състояние. Пистолетът е иззет, по случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.
В края на миналата седмица при ПТП е пострадало 13-годишно момиче в с. Лозно. Пострадалата е настанена в кюстендилската болница със счупен крак, била е блъсната от лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 42-годишна водачка. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.
Г. Георгиев