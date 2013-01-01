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От болницата в Кюстендил: Пиян мъж се самопростреля, а 13-годишно момиче пострада при ПТП


3 юни 2019 11:43   280 прочита



В болницата в Кюстендил са постъпили двама човека, на които медици оказват помощ, след претъпрени инциденти.

В събота 48-годишен кюстендилец се е самопрострелял със законно притежавания си пистолет. Оказана му е медицинска помощ в кюстендилската болница. 48-годишният е бил във видимо нетрезво състояние. Пистолетът е иззет, по случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.

В края на миналата седмица при ПТП е пострадало 13-годишно момиче в с. Лозно. Пострадалата е настанена в кюстендилската болница със счупен крак, била е блъсната от лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 42-годишна водачка. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.

Г. Георгиев

Още за: болница  Кюстендил  помощ Още от: Общество

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