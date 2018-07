One Love Tour Банско 2018 идва с игрите на „Фермата”

Броени са дните до гостуването в Банско на второто издание на българо – македонското турне One Love Tour 2018. Стартирало именно от Банско миналата година, музикалното събитие набра скорост и дори бе културен акцент в контекста на подписването на българо-македонското споразумение за добросъседство, както и споразумението между Гърция и Македония, касаещо името на югозападната ни съседка. Тази година фестивалният формат залага на игри на „Фермата”, улица на занаятите, и разбира се на едни от най-добрите имена от българската и македонската поп сцена. На 21 юли, централният площад в планинският курорт ще избухне с ритъма на Криско, Слаткаристика; Next Time; Графа и много други. Водещ на събитието ще бъде Ники Станоев, който притежава уникалния талант „да ни счупва от смях”. Още от сутринта феновете, гостите и жителите на Банско ще имат възможност да се забавляват, а най-малката публика също няма да бъде забравена – за нея Сливенския градски театър е подготвил любопитна театрална постановка. Всички събития в програмата, разбира се са безплатни. Още за: Банско игри Фермата Още от: Общество



