Октомврийски бум в Благоевград! Фестивалът "Ритми и багри" и мотокросът край Зелен дол напълниха хотелите "до дупка"

Над 1500 души дойдоха в Благоевград заедно с децата си, участници във фестивала, продължават да пристигат фенове на мотокроса, очакват се около 10 000 души

Истински октомврийски бум регистрират хотелиери и ресторантьори тази седмица. Фестивалът "Ритми и Багри" организиран от община Благоевград и центърът за личностно и творческо развитие на деца в Благоевград напълни хотелите в областния център. Над 500 деца от цяла България, заедно със семействата си, дойдоха тук ,за да участват в прекрасното мероприятие, послучай празника на града 5 октомври. До късно снощи площад "Македония" бе огласян от песните и танците на талантливите деца. Утре се открива официално и възстановеният от община Благоевград Мотокрос край Зелен дол. Събития, което през годините привличаше хиляди от цялата страна. Тази година се очакват над 10 000 фенове и търсачи на силни усещания. Днес градът е пълен с желаещи да гледат това грандиозно събитие. Хотелите се пукат по шевовете, а търговците са доволни от оборотите, които реализират. Доволен от случващото се е и най-опитният сред хотелиерите в областния център Христо Ковачки, собственик на хотел "Монте Кристо" . Ето какво заяви днес той: Нямам никакви места, посрещнах много гости тази седмица и съм изключително доволен, препращам хора при колегите, тъй като при мен е пълно тези дни, деца, родители, спортисти. Радвам се, че общината измисли и есенно мероприятие, за да има хора в града. Все пак такива неща за важни за нашия бизнес, каза Ковачки. Утре в неделя от 10.30 е грандиозното откриване на Мотокрос 2018 -Зелен дол. П. Попов Още за: фестивал Благоевград развитие Още от: Общество



