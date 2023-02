Община Благоевград се включва в кампанията за набиране на средства за подкрепа на жертвите от смъртоносното земетресение в съседна Турция, погубило хиляди човешки животи и оставило над 10 турски града в развалини!

Предвид многото запитвания за организиране на доброволци, кметът на община Благоевград Илко Стоянов проведе разговор с Нейно Превъзходителство г-жа Айлин Секизкьок, посланикът на Турция у нас, декларирайки желанието на Община Благоевград да помогне в този труден за съседната ни държава момент.

Поради напрегната обстановка в Турция в момента, придвижването на доброволци следва да бъде координирано и организирано само чрез отговорните за това власти. В този момент Турция има нужда приоритетно от финансова помощ, поради което Община Благоевград публикува официалните банкови сметки на Посолството на Република Турция в София за помощ на жертвите и пострадалите от земетресението.

БАНКА: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – SOFIA BRANCH

ИМЕ НА СМЕТКАТА: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY

СМЕТКА BGN :

IBAN: BG64TCZB93501010150300

СМЕТКА EUR :

IBAN: BG89TCZB93501410150302

SWIFT/BIC KODU: TCZBBGSF

Молим всеки да помогне с каквото може!

T.C. Sofya Büyükelçiliği/Посолството на Република Турция в София

Снимки: БТАф