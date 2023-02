Община Благоевград предаде първия транш от хуманитарни помощи за хората в районите, засегнати от опустошителните земетресения в Турция и Сирия.

Даренията са направени от съпричастни към ситуацията благоевградчани и бяха събрани в Координационния пункт, организиран от общинска администрация, намиращ се до зала „22 септември“.

Помощите за Сирия бяха предадени в посолството на държавата у нас. Днес в 10.00 часа военнотранспортен самолет "Спартан" излита за Бейрут, за да ги достави.

Даренията за Турция пък Община Благоевград предостави на БЧК, като са спазени всички утвърдени изисквания.

Координационният център в Благоевград беше отворен по решение на кмета Илко Стоянов и след множество запитвания от страна на жителите за това по какъв начин могат да помогнат.

Пунктът остава отворен, като в него могат да се даряват топли детски, дамски, мъжки дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки, хигиенни материали, като задължително условие е те да бъдат нови.

Помощи могат да бъдат предоставяни от жителите и в пункт на Български Червен кръст в Благоевград, който се намира на бул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 29.

Община Благоевград се включи и в кампанията за набиране на средства в подкрепа на пострадалите от смъртоносното земетресение в съседна Турция, погубило хиляди човешки животи и оставило множество райони в развалини.

Банковата сметка, на която могат да бъдат превеждани парични средства в помощ на Турция е:

БАНКА: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – SOFIA BRANCH

ИМЕ НА СМЕТКАТА: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY

СМЕТКА BGN :

IBAN: BG64TCZB93501010150300

СМЕТКА EUR :

IBAN: BG89TCZB93501410150302

SWIFT/BIC KODU: TCZBBGSF

Община Благоевград, посолствата на Сирия и Турция изказват своята огромна благодарност към всички хора, които проявяват съпричастност!