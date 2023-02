Координационен център за събиране на хуманитарна помощ за Турция и Сирия функционира от днес в Благоевград.

Той се намира в Информационен културен център на пл. „Георги Измирлиев“, до зала „22 септември“.

„Община Благоевград е в пълна готовност да окаже всякакво необходимо съдействие и го прави. Истината обаче е, че голямата вълната на съпричастност идва от самите хора. Имаме множество запитвания от жители на нашата община за това как могат да бъдат полезни, за което им благодаря.

Поддържаме връзка с посолствата в Турция, в Сирия, както и с Български Червен кръст.

Вече има и здравни работници от Благоевград, които заявиха желанието си да заминат за засегнатите райони, за да оказват помощ на пострадали. Този процес обаче трябва да бъде координирана много внимателно и това ще се случва чрез БЧК“, заяви кметът Илко Стоянов.

В Центъра могат да бъдат предавани топли детски, дамски, мъжки дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки, хигиенни материали, като задължително условие е те да бъдат нови.

Работно време на пункта е от 8.30 ч. до 18.30 ч. Желаещите да направят дарения могат да заявят и друг, удобен за тях час на тел. 0877011425. Има възможност за предаване на дарения и през събота и неделя, при предварителна заявка на горепосочения телефон.

Помощи могат да бъдат предоставяни от жителите и в пункт на Български Червен кръст в Благоевград, който се намира на бул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 29.

Вчера Община Благоевград се включи и в кампанията за набиране на средства в подкрепа на пострадалите от смъртоносното земетресение в съседна Турция, погубило хиляди човешки животи и оставило над 10 турски града в развалини.

Предвид многото запитвания за организиране на доброволци, кметът на община Благоевград Илко Стоянов проведе разговор с Нейно Превъзходителство г-жа Айлин Секизкьок, посланикът на Турция у нас, декларирайки желанието на Община Благоевград да помогне в този труден за съседната ни държава момент.

Банковата сметка, на която могат да бъдат превеждани парични средства в помощ на Турция е:

БАНКА: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – SOFIA BRANCH

ИМЕ НА СМЕТКАТА: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY

СМЕТКА BGN :

IBAN: BG64TCZB93501010150300

СМЕТКА EUR :

IBAN: BG89TCZB93501410150302

SWIFT/BIC KODU: TCZBBGSF

Община Благоевград координира действията си и с посолството на Сирия у нас, откъдето се очаква да бъде официално предоставена банкова сметка, по която всеки желаещ може да преведе финансова помощ в подкрепа на пострадалите от трусовете.